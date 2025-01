Nuoro, mille bambini senza pediatra 

A Nuoro i medici sono sempre di meno. Dal 27 febbraio la città avrà una pediatra in meno e saranno mille i bambini senza assistenza. La dottoressa Francesca Marine ha dato le dimissioni nei giorni scorsi e da marzo svolgerà solo la libera professione, anche se non potrà garantire la propria presenza. Non si sa chi prenderà il suo posto, né quando. Ad oggi, l'unico pediatra con posti disponibili si trova a Dorgali, a ben 40 minuti di distanza dal capoluogo di Provincia. «La pediatra non può garantire la copertura completa del servizio, non sappiamo quanti mesi in realtà si rimarrà scoperti – dice una madre -. Per noi è un bel problema tra influenze stagionali, streptococco, certificati per le attività fisiche e giustificazioni per il rientro a scuola: una lunga serie di evenienze che non ha senso fare al Pronto soccorso pediatrico. Inoltre è impensabile dover andare fino a Dorgali. La stessa cosa era successa qualche anno fa con un'altra collega della dottoressa».

Lo sfogo

La pediatra, Francesca Marine, spiega in un lungo sfogo personale: «Ho avuto problemi familiari piuttosto gravi, e non ho trovato alcuna sostituta. Tutti i neolaureati sono stati assunti in ospedale. La scelta è stata presa per vari motivi sia familiari che organizzativi. Questo perché il carico di lavoro è eccessivo, e la burocrazia ci sta togliendo ogni entusiasmo. Apro mattina e sera, ho mille pazienti che provengono da tanti paesi (Sorgono, Teti, Tiana, Fonni, Gavoi). Tutto è ormai strutturato male, tanto da non conoscere più i bambini e i genitori; per me questo è una professione che si fa anche su una base di fiducia. È un lavoro che ho sempre amato, ma questi problemi fanno perdere l'entusiasmo». La pediatra poi aggiunge: «Per esempio, i sabati e le domeniche sono dedicate ai certificati perché gli altri giorni non si riesce, e se il computer si blocca succede il finimondo. Restare, tra problemi familiari e organizzazione pessima, sarebbe un trascinarsi e trascinarsi male. Ad ogni modo – continua – vorrei ringraziare tutti i pazienti perché mi hanno dato veramente tanto, mi hanno aiutato a cambiare, a essere più umana, compassionevole. Nessuno insegna come comportarsi con i pazienti, questo approccio l’ho imparato da loro con il tempo e l'esperienza».

Risonanza

E se da un lato i bambini si trovano senza pediatra, dall'altro, al Centro immagini diagnostico viene installata l'intelligenza artificiale alla risonanza (unica a Nuoro), potenziando il servizio. «Questa IA potenzia il lavoro della macchina, adattandolo secondo le esigenze specifiche del paziente - dice il titolare del Cid Sebastiano Coinu -. Abbrevia i tempi d'esame, passando da una ventina di minuti a quindici, e migliora la qualità delle immagini che danno più informazioni per l'analisi dettagliata».

