Nuoro-Macomer, asse vincente di sapori 

Marghine e Barbagia in un ideale gemellaggio all’insegna dei sapori ma anche dell’artigianato. Continuano oggi le due rassegne dedicate rispettivamente alle cortes con Autunno in Barbagia a Nuoro e ai funghi con S’Antunna a Macomer.

Nuoro

Una città in vetrina, con la sua cultura, la sua storia, i suoi prodotti tipici e soprattutto la manualità degli artigiani. Ieri, a dir la verità un po’ in sordina rispetto alle attese, Nuoro ha inaugurato il fine settimana della rassegna Autunno in Barbagia. Per il pienone occorrerà attendere la giornata odierna, come da tradizione, ma il capoluogo fin da subito ha regalato un colpo d’occhio nuovo, rispetto al recente passato. Ad accogliere i visitatori tra i vicoli di Seuna e Santu Predu, infatti, è arrivata una rivoluzione del traffico (divieto di sosta e transito nelle aree interessate dall’evento) che ha generato qualche polemica, soprattutto tra i residenti del centro e i titolari di alcune attività commerciali. “Mastros galanias nugoresas” è il nome dato all’iniziativa. Un aggiustamento in corsa, rispetto allo slogan adoperato negli ultimi anni, per sottolineare qualche modifica apportata al programma dell’edizione del 2023. Come dire, non solo artigiani dalla manualità sconfinata, “sos mastros”. Vie, piazze, case storiche, cortes e spazi culturali saranno animati da iniziative dedicate a un pubblico eterogeneo, con mostre, rappresentazioni teatrali e concerti musicali, dimostrazioni artigianali, degustazioni e vendite di prodotti tipici. «Rispetto alle scorse edizioni - rimarca l’assessora comunale alle Attività produttive, Grazia Mele - quest’anno il percorso è più ampio e comprende via Lamarmora e via Roma, su richiesta delle attività commerciali che si affacciano sulle due strade». Cortes ma non solo. Previsto pure un omaggio a Grazia Deledda, con due spettacoli teatrali.

Macomer

In vetrina oltre 300 specie, tra i funghi più diffusi nell’Isola, e soprattutto la più ricercata e prelibata: sua maestà S’Antunna, della quale si sta svolgendo la sagra numero 25, assieme alla mostra regionale micologica. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con la cooperativa Esedra, l’associazione Maart e il patrocinio del Comune. Per tutta la giornata di ieri la manifestazione, che si svolge nella zona industriale storica di Macomer, è stata presa d’assalto da centinaia di visitatori. Non solo l’esposizione, allestita da uno staff di micologi, coordinato dall’esperto oristanese Franco Sotgiu, ma anche tante escursioni con la cooperativa Esedra, dibattiti, incontri scientifici e soprattutto le degustazioni con lo chef Pierpaolo Argiolu “Cozzina”. Coinvolti anche i ristoranti di Macomer.

«Una rassegna e un fatto culturale importante per la nostra cittadina e per il territorio - dice il sindaco Riccardo Uda - una manifestazione importante che si svolge in una struttura storica, la ex Alas, che diventa finalmente fruibile per la comunità e tutti ne possono trarre vantaggio». Teresa Sulis, presidente della Pro Loco, aggiunge: «Importante per la caratterizzazione scientifica e culturale, che valorizza il nostro territorio».

