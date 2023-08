Nuoro Jazz, Silvia Corda allo Spazio Ilisso e “The Chopin Project” all’Etnografico 

Due concerti in agenda oggi per il trentacinquesimo festival Nuoro Jazz, in pieno svolgimento, insieme ai seminari, da mercoledì scorso fino a questo venerdì. Il primo è alle 18.30 allo Spazio Ilisso, protagonista Silvia Corda con i suoi “Portraits and Landscapes”, un progetto musicale intorno al pianoforte, con cui la pianista e compositrice sarda esplora le varie possibilità sonore ed espressive dello strumento attraverso linguaggi diversi: l'improvvisazione, il jazz e la musica scritta di area colta. Una parte del progetto è incentrata su musica ideata e/o adattata per piccoli strumenti a tastiera e a piastre, come il toy piano e vari altri strumenti e oggetti. L'idea di base è creare musica, esplorare territori diversi e proporre autori che non hanno riserve a cimentarsi con le limitate possibilità di questi strumenti, facendone anzi l'elemento distintivo.

Tra jazz e musica classica l'appuntamento della serata, trasferito per il maltempo dal Giardino della Biblioteca Satta (dove era previsto) all'Auditorium del Museo Etnografico Sardo in via Antonio Mereu: “The Chopin Project” è il titolo del concerto - e del disco pubblicato l'anno scorso - che alle 21 vedrà il quartetto intestato al chitarrista americano Kurt Rosenwinkel e al pianista svizzero Jean-Paul Brodbeck reinterpretare in chiave jazz la musica del grande musicista polacco, affiancati da Lukas Traxel al contrabbasso e da Jorge Rossy alla batteria.

