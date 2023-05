Nuoro, inseguimento e spari: agente ferito  

«In quell’attimo il mio pensiero fisso era evitare il più possibile rischi per i cittadini. Paura? Solo gli incoscienti in quei momenti non hanno paura. Questo lavoro per noi della Mobile è una missione, non vedo l’ora di tornare». Sono le prime parole dal letto del reparto di Ortopedia dell’ospedale San Francesco, di Nicola Catte, 51 anni di Oliena, agente della Squadra mobile della Questura di Nuoro, ferito ad una gamba ieri mattina durate una sparatoria in pieno centro città, dopo un inseguimento a folle velocità di un’auto che aveva forzato un posto di blocco delle Volanti all’ingresso di Nuoro.

Fuoco amico

L’agente è stato colpito di striscio da un proiettile di rimbalzo, certamente fuoco amico. Sul luogo della sparatoria infatti, la Scientifica ha recuperato solo bossoli delle armi in dotazione alla Polizia. Colpi sparati dagli agenti, quindi, per fermare la folle corsa per le vie della città e in pieno giorno dell'Alfa Mito blu condotta da Costantino Contena, 40 anni, pregiudicato, che aveva iniziato la sua fuga pochi minuti prima, dopo aver forzato un posto di blocco all’ingresso della 131 Dcn. E che secondo una prima ricostruzione, non era armato. Si è rischiata la tragedia quando, scattato l’allarme, un’auto civetta, la Forester Subaru in dotazione alla Squadra mobile ha intercettato l’auto in fuga in via Brigata Sassari. Gli agenti hanno messo di traverso l’auto di servizio per costringere Contena a bloccare la sua corsa, ma questo non è servito a fermarlo. L’uomo, con una manovra è riuscito a eludere il blocco, puntando verso gli agenti che hanno aperto il fuoco. Un proiettile (probabilmente di rimbalzo) ha colpito Catte alla gamba, mentre un altro colpo ha infranto il lunotto posteriore dell’auto in fuga e si è conficcato nello specchietto retrovisore della Mito, a pochi passi dalla testa di Contena. Il fuggitivo, secondo la ricostruzione ufficiale non era armato, ma avrebbe rischiato di travolgere gli agenti. Subito dopo, l’auto di Contena, ormai con alcune ruote forate è riuscita a percorrere qualche centinaia di metri, arrivando sino a via Corda, dietro il palazzo del Municipio a pochi passi dalla Questura e dal liceo Classico. Qui l’uomo ha anche trovato un parcheggio libero, fermando l'auto in uno stallo per disabili, e poi continuato la sua fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce nei vicoli di Santu Predu.

L’inseguimento

Una giornata di pura follia, iniziata alle 10 del mattino, quando gli agenti di una pattuglia delle Volanti, all’ingresso di Nuoro, dove confluiscono la statale 389, la 131, la circonvallazione e Prato Sardo, ha imposto l’alt a una Alfa Mito blu. L’auto anzichè fermarsi, ha accelerato. È scattato l’allarme, e diverse pattuglie sono confluite verso il centro della città. La Mito infatti, tallonata dalla Volante, si è diretta verso il centro percorrendo prima viale Segni e poi le rotonde del Sanatorio, per imboccare infine viale Trieste. Qui, facendo slalom in mezzo al traffico, Contena ha deciso di lasciare viale Trieste, forse consapevole che poco più avanti c’era la Questura e scendere verso via Brigata Sassari. La corsa è continuata fino all’altezza della Prefettura, dove è avvenuta la sparatoria. I testimoni raccontano di aver sentito almeno quattro colpi, ma i bossoli a terra parevano molti di più, almeno una decina. Contena ha percorso altri trecento metri ed è stato costretto ad abbandonare il mezzo.