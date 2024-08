Nuoro, i giorni (e le notti) del jazz 

Nove giornate di didattica del jazz, tra lezioni di teoria e pratica, prove aperte di gruppo e musica d’insieme, sotto la guida di un corpo docente che schiera musicisti di primo piano della scena nazionale. E poi un cartellone di concerti con protagoniste le musiciste bandleader, come Maria Pia De Vito, Sade Mangiaracina, Federica Michisanti e tante altre.

I grandi maestri

Al via l’edizione numero 36 dei seminari di Nuoro Jazz. Da giovedì prossimo al 30 agosto si rinnova l’appuntamento con i corsi organizzati dall’Ente musicale di Nuoro, iniziativa tra le più consolidate nel panorama nazionale della didattica jazzistica. Ben 103 gli iscritti, provenienti anche dall’estero e dalla Penisola che seguiranno le lezioni di grandi maestri: Emanuele Cisi (sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz e laboratorio vocale), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Marcella Carboni (arpa jazz), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria), Enrico Merlin (storia del jazz) e Dado Moroni (pianoforte) che dal 25 agosto cederà la cattedra a Dino Rubino. Una squadra coordinata dal contrabbassista sardo Salvatore Maltana (suo anche il corso di basso elettrico) dal 2020 al timone del seminario fondato nel 1989 da Paolo Fresu (che l’ha diretto per venticinque anni) e da Antonietta Chironi, la cantante lirica, all’epoca presidente dell’Ente musicale di Nuoro, scomparsa nel 1996, alla quale è intitolata la Scuola civica di musica, in via Mughina, dove si tengono i corsi di Nuoro Jazz. C’è poi il corso di fonico nel jazz condotto dalla sound engineer Marti Jane Robertson, e la masterclass internazionale del catalano Jorge Rossy.

Gli spettacoli itineranti

Domani le chitarre classiche del DodiciCordeDuo (Spazio Ilisso, ore 19) inaugurano la serie di concerti che ogni giorno andranno in scena a Nuoro trovando ospitalità di volta in volta allo Spazio Ilisso, al Museo Man, al Circolo Sa Bena e nell’antica Chiesa delle Grazie per gli appuntamenti del tardo pomeriggio, e nel Giardino della Biblioteca Satta per quelli serali (tutti con inizio alle 21). «Il calendario di quest’anno è quasi interamente caratterizzato dalla presenza di gruppi con musiciste bandleader», dice il direttore artistico Salvatore Maltana. C’è Maria Pia De Vito con il suo progetto “This Woman’s Work” accompagnata da Mirco Rubegni alla tromba, Giacomo Ancillotto alla chitarra, Matteo Bortone al basso ed Evita Polidoro alla batteria.

In cartellone

Altra protagonista del festival, la pianista Sade Mangiaracina con un solo al Museo Man dal titolo “Futura”, e un concerto nel giardino della biblioteca Satta incentrato sul suo ultimo disco, “Prayers”, in trio con Luca Aquino alla tromba e Salvatore Maltana al contrabbasso. Doppio impegno anche per Federica Michisanti: vincitrice quest’anno del premio Top Jazz della rivista Musica Jazz in tre categorie, la contrabbassista si esibirà in solo allo Spazio Ilisso, e con il French Quartet con cui ha firmato lo scorso autunno l’album “Afternoon”. Altri concerti in programma vedranno impegnati diversi docenti dei seminari: dal duo “Oscar and Ella” nato dall’incontro della cantante Francesca Corrias e del pianista Dado Moroni; al trio con cui l’arpista Marcella Carboni presenterà un nuovo disco ispirato alla musica del pianista Enrico Pieranunzi. Ci sarà poi Ottavia Rinaldi che è al timone dell’HarpBeat Trio.

La dedica a Bill Evans

Completata la masterclass, nel giardino della Biblioteca Satta ci sarà il batterista Jorge Rossy in trio con Bebo Ferra alla chitarra e Dario Deidda al basso, per dare forma a un concerto dedicato alla musica del grande pianista Bill Evans: “Remembering the Rain” è il titolo. Sul palco anche i musicisti sardi: ecco allora il percussionista e compositore Andrea Ruggeri e il suo Small Ensemble; il chitarrista Marcello Zappareddu in solo, e poi ancora il Barranco Quartet.

