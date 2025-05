Nuoro, FI contro la governatrice 

Doveva essere solo una tranquilla mattinata, con tanto di visita alla chiesa della Solitudine e alle spoglie di Grazia Deledda. La domenica delle donne di Forza Italia, riunite a Nuoro insieme ai vertici del partito per il congresso regionale di Azzurro Donna, nell’auditorium della biblioteca Satta, ha cambiato presto copione e ampliato le discussioni. Dal ruolo delle donne in politica, e dalle imminenti amministrative nuoresi, si è così passati alle politiche della governatrice Alessandra Todde. «La presidente della Regione porta avanti azioni confuse, sia sulla sanità sia sui temi energetici», tuona il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis. «Parla di nucleare-green per salvaguardare le cose che aveva iniziato da viceministro. E se ne frega delle 211 mila firme del popolo della Pratobello».

Speculazione energetica

I comitati contro la speculazione energetica hanno ripreso a far sentire la loro voce. Sabato mattina si sono dati appuntamento ai piedi della basilica di Saccargia. In quel luogo-simbolo che appare ancora una volta in pericolo, messo a rischio dai “signori del vento”. «Sulle questioni energetiche la Todde cerca di trovare scorciatoie e soluzioni ma con un metodo che contestiamo», puntualizza Pittalis. «Le firme di 211 mila persone avrebbero dovuto suscitare quanto meno un interesse all’ascolto e all’attenzione, non certo un atteggiamento di chiusura che sa di poco democratico. Riteniamo che l’iniziativa della Pratobello vada sostenuta. Lo pensa il nostro gruppo di Forza Italia e tutto il centrodestra. Il nostro territorio non può certo diventare il Far West in balia delle multinazionali, senza ricadute per i sardi».

Decadenza

Le polemiche non si placano. La possibile decadenza della governatrice, dopo l’ordinanza ingiunzione per irregolarità nelle spese elettorali, tiene sempre banco. «Su questa vicenda affiorano molte ombre», dichiara Pietro Pittalis, «per questo ho ritenuto opportuno avviare, nel mio ruolo di sindacato ispettivo, alcune iniziative. Non ci può essere alcuna copertura davanti a palesi violazioni di legge». Pittalis conclude: «Comunque, più che la vicenda giudiziaria, mi preoccupa l’azione politica svolta a livello regionale, dove la sanità oramai è diventata il campo di battaglia della spartizione sfrenata».

RIPRODUZIONE RISERVATA