Nuoro, esaurito il budget per i privati in convenzione 

Non solo l’assenza dei reagenti nei laboratori dovuti a ritardi nella consegna imputabili esclusivamente alla ditta fornitrice, che hanno bloccato i laboratori analisi dell’Asl Nuoro dello Zonchello e del San Francesco, prestazioni ieri ritornate alla normalità. Anche il budget delle prestazioni nei laboratori privati è esaurito, e a Nuoro si stanno bloccando diagnosi salvavita come la Tac e Risonanze di contrasto. Dopo il Covid, quando gli ospedali pubblici si sono limitati alle emergenze, diagnosi e prevenzione delle patologie tumorali sono hanno prodotto l’assalto ai laboratori privati convenzionati come il Cedian o Lan. Ma anche qui, per i pazienti tumorali fioccano i no. Il motivo? I budget di spesa assegnati dalla Regione si esauriscono subito.

La denuncia è arrivata martedì dai pazienti che trovando il disco rosso nei laboratorio dell’Asl di Nuoro per l’assenza dei reagenti, si sono riversati in massa nei laboratori privati.

«È un disastro – conferma Giovanni Marinosci dal Cedian – in dieci anni il budget delle prestazioni concesse in convenzione è diminuito del 30 per cento ma dopo il Covid le richieste sono aumentate esponenzialmente». Bastano due dati per capire l’entità del fenomeno: «Se diamo la disponibilità al Cup regionale di una data giornaliera per una Risonanza, questa si esaurisce in sole due ore. Se diamo la disponibilità di un’intera settimana di prestazioni - aggiunge Marinsoci – la esauriamo in un giorno. Significa che c’è richiesta almeno sei volte superiore all’offerta».

Ma è anche il meccanismo di utilizzo che non pare adeguato, perché diviso in dodicesimi e non basato su domanda e offerta. Gli esempi son tanti. Per citarne uno, si prenda il caso di una risonanza per contrasto che contemporaneamente necessita di un anestesista, un radiologo, un tecnico e un infermiere. Il costo per un singolo esame sarebbe altissimo.

Intanto nel laboratorio analisi dell’Asl ieri l’attività «ha ripreso regolarmente» ha confermato la direttrice del laboratorio, Maria Cristina Garau «ad eccezione per la vitamina D, per la quale c’è un ulteriore ritardo».

