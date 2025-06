«Nuoro è una città che soffre» 

Un anno alla guida del Comune. Un periodo breve ma intenso, denso di emergenze e decisioni difficili. Giovanni Pirisi ha lasciato l’incarico di commissario straordinario del Comune di Nuoro dopo dodici mesi che lo hanno visto in prima linea su tutti i fronti, a partire dall’organizzazione in extremis della Europeade, grande evento di cultura popolare. «Quando mi è stato chiesto di accettare, l’ho fatto senza esitazione – racconta –. Glielo dovevo a questa città che mi ha ospitato 35 anni. È stata una forma di restituzione».

Una città in difficoltà

«Mi sono trovato catapultato in un oceano di problemi – spiega –. Alcuni non immediatamente visibili, ma profondi e strutturali. Il bilancio, per esempio, con un disavanzo che ogni anno pesa per 1 milione e 174mila euro e che andrà ripianato fino al 2035. Poi la chiusura della galleria di Mughina, la discarica di “Su Berrinau” che abbiamo tamponato recuperando fondi e trovando soluzioni efficaci».

Europeade: sfida vinta

La sfida più evidente, l’Europeade, è stata portata a termine con successo in condizioni quasi disperate: «Siamo arrivati a un mese dall’evento con tutto ancora in alto mare – ricorda Pirisi –. È stato un lavoro enorme, 24 ore su 24, che ha visto coinvolti i dirigenti comunali, la macchina amministrativa, e altri Comuni che ci hanno aiutato. Ringrazio pubblicamente i sindaci che si sono resi disponibili. La vera forza è stata la città: la capacità di accoglienza dei nuoresi è stato il valore aggiunto. Alla fine, abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo».

Le vere criticità di Nuoro

Oltre alla contingenza, Pirisi ha dovuto affrontare un quadro sociale ed economico delicato: «Nuoro è una città in sofferenza – ammette –. Esiste una fascia significativa della popolazione vicina alla soglia della povertà. Non sono numeri marginali. Bisogna lavorare per rendere la città attrattiva e sostenere chi è in difficoltà. Il Comune ha al suo interno figure di grande qualità – sottolinea –. Il problema è creare le condizioni perché possano lavorare con una programmazione seria. Se il bilancio viene approvato in agosto, l’anno è compromesso. Mi sono speso affinché il bilancio fosse approvato entro il 31 dicembre: è fondamentale».

Il rapporto con la Regione

«C’è stata collaborazione, in particolare con la Presidenza – riconosce Pirisi –. Su alcune grandi opere la Regione si è dimostrata molto presente». Alla domanda se ci siano stati momenti di pentimento, risponde senza esitazioni: «Mai. Ho la testa dura. Certo, è stata una fase molto complessa, ma la soddisfazione maggiore è stata vedere, contro ogni pronostico, l’Europeade funzionare. Poteva essere un disastro, invece è stata una festa». Quando gli si chiede se accetterebbe un assessorato tecnico in futuro, chiude la porta con fermezza: «Non fate queste domande. Ora ci sono persone elette democraticamente, hanno una responsabilità e sono pronte ad assumersela. Io sono una parentesi»

