Nuoro, è dramma: per i due ospedali in arrivo le autobotti 

Gli ospedali di Nuoro, dal San Francesco allo Zonchello, si stanno attrezzando per affrontare l’emergenza idrica, anche con l’ausilio di autobotti. I cittadini corrono a comprare cisterne, che ormai a Nuoro sono quasi introvabili. Nel frattempo, i sindaci dei 17 comuni che dal 27 gennaio potrebbero subire il razionamento dell’acqua a giorni alterni, si riuniranno questo pomeriggio in Provincia per un vertice con Abbanoa, alla ricerca di soluzioni. Tutti, nel frattempo, sperano che le nevicate sul Gennargentu e le piogge, leggere ieri e intense nelle previsioni per il weekend possano interrompere il conto alla rovescia di un disastro annunciato per il Nuorese.

Gli ospedali

La crisi idrica certificata da Abbanoa nel Nuorese, a causa del grave calo delle riserve nei bacini di Olai e Govossai, dove la disponibilità è scesa sotto il 20%, risulta più complessa di quella affrontata solo un paio di mesi fa in Baronia. A Nuoro, infatti, non c’è da garantire l’acqua ai turisti, ma per rispondere a diritti fondamentali dei cittadini, come scuola e sanità. Diritti già fortemente limitati dalla riduzione dei servizi scolastici e dalla carenza di medici sul territorio. Per questo ieri il direttore generale dell’Asl 3, Paolo Cannas, ha convocato un vertice per fare il punto sulla situazione. «Le grandi strutture, come il San Francesco, lo Zonchello e il Poliambulatorio, sono dotate di cisterne e sono attivi i flussi per la sterilizzazione. Stiamo attendendo i report dalle strutture più piccole, ma sia chiaro - ha affermato Cannas - nessuna attività sanitaria dovrà essere rinviata per mancanza d’acqua. Sono ottimista, ma ci prepariamo anche al peggio. Se le riserve non dovessero essere sufficienti, stiamo predisponendo un piano di rifornimento tramite autobotti».

Il vertice in Provincia

Oggi è prevista una giornata cruciale in Provincia, dove si terrà il primo tavolo permanente sull’emergenza idrica, convocato già a dicembre dall’amministratore straordinario Giuseppe Ciccolini, insieme a Egas e Abbanoa. Successivamente, dalle 12, si terrà un incontro con le associazioni di categoria. Alle 15 è previsto un vertice con Abbanoa, i sindaci, la Provincia e la Protezione civile regionale. «Avevo pensato a un tavolo già a dicembre. La Provincia, pur non avendo competenze dirette sul tema, deve fungere da raccordo e mantenere uno sguardo attento su ciò che accade riguardo all’acqua, perché questa emergenza diventerà sempre più centrale nell’attività amministrativa», ha spiegato Ciccolini. «Ora, il tema è diventato emergenza». Oltre alle difficoltà dei commercianti e artigiani, anche gli studi medici e odontoiatrici affronteranno gravi problemi a causa della carenza di acqua. I sindaci, nel frattempo, cercano soluzioni alternative. «In alcuni paesi - ha detto Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente Anci - la chiusura potrebbe durare anche più delle 24 ore annunciate, visto che servono anche sette ore per riempire i serbatoi. Dobbiamo trovare altre soluzioni».

Caccia alle cisterne

Intanto, a Nuoro si è scatenata una vera e propria “caccia alle cisterne”. Alla Sapi, in viale Costituzione, spiegano: «In due giorni abbiamo esaurito il carico programmato per la primavera. Oggi arriveranno nuovi serbatoi. Stiamo cercando di accontentare tutti».

