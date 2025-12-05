«Nuoro ci dia i nostri soldi»  

Che i rapporti fossero tesissimi era chiaro a tutti, ma ora lo scontro istituzionale finisce a carte bollate. Il duello tra le province dell’Ogliastra e di Nuoro è più di sciabola che di fioretto, con il primo ente che ha conferito a un avvocato il più «ampio mandato per la tutela e rappresentanza della Provincia in sede giudiziale e stragiudiziale». La contesa ruota attorno ai 23,4 milioni di euro che, secondo la Provincia amministrata da Alessio Seoni, Nuoro starebbe trattenendo illegittimamente, di fatto provocando la paralisi amministrativa del neonato ente. Criticità che coinvolge anche lo stato delle strade provinciali, una rete di 263 chilometri. La polemica si è inasprita dopo l’incidente sulla provinciale 27 in cui hanno perso la vita tre operai egiziani.

Procedure lumaca

Sulla querelle interviene il presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, che fa chiarezza su più punti. «Da maggio, mese del riconoscimento del decreto che ha istituito le due Province, è in corso una complessa attività di trasferimento di risorse, competenze e procedimenti amministrativi. Numerosi incontri tra dirigenti e funzionari dei due enti hanno avviato un percorso di collaborazione fondato sul lavoro costante e congiunto degli uffici di entrambe le amministrazioni, in un clima di cooperazione reale e continua. È una procedura tecnica che richiede atti, verifiche e passaggi formali che nessun organo politico può sostituire». La burocrazia si è annidata sulle procedure, scalfendo anche i rapporti: «La Provincia di Nuoro - dichiara Ciccolini - ha costantemente sollecitato i propri uffici a velocizzare la definizione delle pratiche, pur operando in un contesto di difficoltà legate alla carenza di personale. Una diversa interpretazione delle modalità operative ha rallentato alcune fasi, ma confermiamo che la conclusione di tutti i procedimenti relativi alle strade e al patrimonio dell’Ogliastra è imminente e che le competenze verranno trasferite dal bilancio dell’ente nuorese».

«Nessuna relazione»

Gli amministratori nuoresi esprimono cordoglio ai familiari delle vittime dell’incidente di domenica scorsa. «Ma - precisa Ciccolini - è fondamentale ribadirlo con chiarezza: questa vicenda amministrativa non ha alcuna relazione con il drammatico incidente avvenuto sulla provinciale 27. Le cause vanno ricercate altrove, nei dieci anni di progressiva destrutturazione delle province e nei significativi tagli alla manutenzione stradale derivati dalla legge Delrio, una stagione che ha lasciato segni profondi e che ancora oggi incide sulla sicurezza delle nostre infrastrutture. La priorità rimane la tutela dei cittadini e rafforzare la sicurezza della rete viaria, una delle sfide più urgenti e dolorose per la Sardegna».

