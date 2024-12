Nuoro celebra Grazia Deledda nell’anniversario del Premio Nobel 

"Grazia Deledda. Tra le carte di un Nobel: il mestiere di scrivere e la genesi del testo” è l'iniziativa che si terrà questa mattina a partire dalle 10 nell'auditorium Lilliu per celebrare la grande scrittrice nuorese. A onorarla sarà l’Isre che, come ogni anno, da tradizione il 10 dicembre (giorno in cui nel 1927 le fu conferito il Premio Nobel per il 1926) ha organizzato la “Giornata Deleddiana”.

Centro studi

Il ricco programma comincerà stamattina con la presentazione del progetto del nascente Centro studi Grazia Deledda-Isre e la presentazione dei primi due volumi della collana del Centro, ossia le due nuove edizioni critiche Isre-Biblioteca nazionale centrale di Roma dei romanzi “Cosima” ed “Elias Portolu”, curate entrambe dal filologi dell’Università di Sassari, Dino Manca. A intervenire saranno il presidente Isre Stefano Lavra, il direttore del servizio tecnico scientifico dell'Istituto Superiore regionale Marcello Mele, il critico letterario e responsabile di un laboratorio di lettura critica dell’opera deleddiana Alessandro Marongiu, e Simone Pisano, glottologo dell’Università per stranieri di Siena. Sarà presente anche il consigliere regionale Sebastian Cocco.

Il cortometraggio

La presentazione sarà preceduta dalla proiezione del cortometraggio “Chie chircat accattat” di Enrico Pau con la partecipazione della classe terza A della scuola primaria Biscollai di Nuoro e dell’istituto comprensivo n°4 Grazia Deledda. Le celebrazioni continueranno nel pomeriggio con l'incontro-dibattito dal titolo “Il Centro studi e il cantiere deleddiano: nuovi studi e nuove prospettive” con gli esperti Tania Baumann, Duilio Caocci, Angela Guiso, Alessandro Marongiu, Simone Pisano coordinati da Dino Manca. «Oggi, alla luce dei nuovi studi e contributi, c’è la consapevolezza di compiere un passo in avanti e di dare vita a una sorta di officina permanente sul pianeta Deledda, a un laboratorio organicamente strutturato che trovi concreta attuazione, legittimazione e istituzionalizzazione in un centro studi - dice Dino Manca -. Il Centro intende sviluppare un progetto culturale capace di dare visibilità, attraverso iniziative editoriali, espositive, teatrali, artistiche, cinematografiche e didattiche, all’opera del premio Nobel. Si impegna inoltre a promuovere studi originali valorizzando gli sviluppi più recenti del dibattito culturale per offrire un contributo di idee al mondo della scuola. Finanzierà borse di studio e/o assegni di ricerca su Grazia Deledda per giovani studiosi». In uno dei due volumi, la riedizione di “Cosima” che sarà oggi presentata al pubblico, si legge: «Grazia Deledda morì a Roma il 15 agosto 1936. Dopo qualche settimana il primogenito Sardus trovò in un cassetto della sua casa un autografo senza titolo e senza la parola «fine». Si trattava di un elaborato inedito contenente memorie romanzate della madre sul periodo nuorese, una sorta di schermata autobiografia tradotta in finzione letteraria, il cui intreccio si dipanava sul filo di una narrazione di sé fatta in terza persona. Il 16 settembre la «Nuova Antologia», dopo non trascurabili interventi correttori a più mani, iniziò la pubblicazione a puntate del romanzo-testamento. Nel maggio del 1937, ulteriormente riveduta e corretta, l’opera uscì per i tipi della Treves. Da quel momento il testo fissato conobbe vicende ed evoluzioni diverse».

