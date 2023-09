Nuoro capitale «Soddu prende tutti in giro» 

Unica tra le città italiane in corsa, Nuoro rinuncia alla candidatura da capitale della Cultura 2026. L’annuncio dato dal sindaco Soddu secondo l’Intergruppo di minoranza non è solo uno «smacco clamoroso» per la città «ma una doppia presa in giro»

In primo luogo «l’organizzazione dell'Europeade, di cui manca peraltro la stipula definitiva del contratto, secondo gli antagonisti di Soddu avrebbe rappresentato «semmai un valore aggiunto ai fini della candidatura e non un ostacolo.Ma la vera bufala è rappresentata dalla motivazione secondo cui i tempi per predisporre il progetto erano ristretti. Eppure c'era lo stesso sindaco quando Nuoro si candidó nel 2017. Le regole non sono cambiate».

L’Intergruppo rivendica a Sebastian Cocco, presidente del Consiglio comunale in rotta da tempo con Soddu il merito di aver organizzato «centinaia di incontri con cittadini, associazioni, imprese, scuole, parrocchie, biblioteche, università per costruire assieme un progetto», proprio sull’onda della precedente candidatura di Nuoro Capitale.

«Ebbene - conclude l’Intergruppo - tutto quel lavoro è stato mandato al macero da un sindaco che procede a tentoni e da un assessore alla Cultura di cui nessuno ricorda neppure il nome. Dire oggi che i tempi non erano sufficienti denota un preoccupante dilettantismo amministrativo e politico di ritorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA