Nuoro, Arru ad Areus Ematologia in sofferenza 

Addio a quattro medici strutturati in meno di un anno. Sono quelli persi dall’Ematologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, reparto ora in crisi e a rischio. Adlasciare l’ospedale della loro città, sono stati non dei medici qualunque ma l’ex sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi, ormai dipendente dell’Areus dove lavora a tempo indeterminato da maggio e l’ex assessore alla sanità Regionale di Nuoro, Benedetto Luigi Arru. Anche questi passerà all’Areus, dove prenderà servizio il prossimo 15 ottobre come direttore della formazione.

Ieri Arru ha ottenuto dal direttore generale dell’Asl 3 l’assenso alla mobilità, concessa ad agosto anche a un’altra ematologa, Maria Rita Gaviano, che ha lasciato il reparto del San Francesco diretto da Angelo Domenico Palmas, per passare alla Asst di Pavia. Non solo, il San Francesco saluta anche un altro ematologo, Alessandro Murgia, andato in pensione a settembre. Uno Tsunami che si abbatte sul reparto, già orfano da tempo di un altro ematologo, Gianluca Doa, passato all’interno dell’Area di Direzione aziendale e Staff nel governo clinico e gestione dei processi clinici e logistici.

Adesso Ematologia rischia la paralisi dell’attività con il direttore generale dell’Asl di Nuoro, Paolo Cannas che ha dovuto correre ai ripari reclutando diversi specializzandi. «al fine di assicurare la continuità assistenziale, considerando le perduranti e contingenti criticità correlate alla carenza di personale». Sono arrivati a Nuoro Sabrina Chiriu, Luca Deiana, Mauro Flagiello, Lucrezia Malloci e Michela Schirru e degli specializzandi in malattie respiratorie Simona Fois e Chiara Sanna.

