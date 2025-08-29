Nuoro Ambiente addio 

Ci sono voluti sei anni per chiudere definitivamente la partita di Nuoro Ambiente Spa, la società partecipata dal Comune con una quota di maggioranza del 51% (Ecoserdiana, partner privato aveva una quota del 49 per cento della società), attiva formalmente dal 1999 ma rimasta in vita, di fatto, fino a poche settimane fa e che ha gestito sino al 2019 la raccolta dei rifiuti in città. Nuoro Ambiente, soppiantata da È-Comune, società in house interamente a capitale pubblico che ha preso in carico i servizi, è stata ufficialmente liquidata con una spesa residua da parte del Comune pari a 24 mila euro, destinati a coprire beni e servizi, tra cui alcuni canoni di noleggio dei mezzi e utenze attive, ma nel 2020, la partecipata aveva in attivo 223 mila euro.

L’accordo

A confermare la conclusione della lunga transazione è l’amministratore unico, Luisanna Sedda: «Si è fatto un bilancio del dare e dell’avere con l’accordo firmato pochi giorni fa, che prevede l’erogazione di 24 mila euro da parte del Comune alla società in liquidazione. Questa cifra è maturata per l’utilizzo dei mezzi e delle utenze attive. Siamo veramente soddisfatti: si chiude definitivamente un capitolo per l’amministrazione, con un accordo transattivo che pone fine a una vicenda che si trascinava da anni e a cui – sottolinea Sedda – ha dato un importante input il commissario Giovanni Pirisi».

I conti

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’amministrazione, Nuoro Ambiente aveva raggiunto il termine della propria durata statutaria già nel 2006, ma la partecipata aveva continuato ad operare sino a quando, nel 2019 l’allora amministrazione Soddu, fece nascere È-comune trasferendo tutti i servizi ambientali in house. L’iter di liquidazione avviato dall’assemblea dei soci diede l’incarico a un collegio. Un iter di liquidazione rimasto per anni fermo, come in città è successo alla Zir di Pratosardo, oppure come accade ai consorzi UniNuoro o Biblioteca Satta, con costi di gestione per il collegio dei liquidatori che nel caso di Nuoro Ambiente sono stati di 120 mila euro l’anno. È stato il commissario straordinario del Comune, Giovanni Pirisi, a trovare l’accordo. Negli ultimi tre esercizi finanziari pubblici sul sito del Comune, – dal 2020 al 2022 – mostrano un progressivo assottigliamento dell’attivo, passato dai 233 mila e 412 euro nel 2020 a soli 6 mila e 15 euro nel 2022. Con la chiusura definitiva di Nuoro Ambiente, il Comune si libera formalmente di una partecipata rimasta per anni in uno stato di limbo, gravata da adempimenti ma priva di una funzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA