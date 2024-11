Nuoro, al Pronto soccorso le barelle tra i pazienti 

La camera calda per le ambulanze del servizio di emergenza e urgenza che arrivano al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro da mercoledì mattina è in fase di ristrutturazione. Si stanno allestendo gli spazi per accogliere in maniera adeguata il servizio di portineria. Chiuso.

Lavori che hanno subito creato disagio tra gli operatori sanitari del 118 e soprattutto tra i pazienti con il personale delle ambulanze che trasportano i feriti costretto a far transitare le barelle dallo stesso ingresso dei pazienti che arrivano nella sala d’aspetto e che attendono per il triage. Insomma se prima l’ingresso era separato e le ambulanze che arrivavano all’interno di un’area calda avevano uno spazio dedicato per i codici rossi, ora lo spazio di ingresso per codici rossi e codici bianchi e verdi è lo stesso.

Il caos è scoppiato mercoledì mattina con l’avvio dei lavori, molti operatori del 118 erano ignari delle novità perché «non siamo stati avvisati» è stato spiegato quando gli si indicava il luogo dove “scaricare”. Nessuna copertura dalle intemperie per il paziente in barella esposti per un paio di metri alle intemperie e a freddo quando viene fatto scendere dall’ambulanza.

Difficoltà anche per i parenti dei pazienti mandati via dalla sala di aspetto del triage del pronto soccorso, che gli addetti alla portineria, gentilmente invitavano a lasciare libero lo spazio proprio per evitare che il flusso delle persone potesse risultare ingombrante e creare problemi di transito alle barelle.

Vietato trattenersi per gli accompagnatori. I pazienti autosufficienti sono costretti a rimanere da soli in attesa delle visita e del triage, mentre i parenti vengono mandati ad attendere nella hall dall’altro lato dell’ospedale.

Un inconveniente a cui si sarebbe potuto rimediare facilmente, creando attraverso un paio di pareti mobili un paravento in maniera così da dividere la sala d’aspetto del pronto soccorso in due e creare un corridoio dedicato alle barelle che potesse garantire a chi arriva con l’ambulanza non solo la privacy ma anche la sicurezza nel transito.

RIPRODUZIONE RISERVATA