Nuorese, vittoria e primato 

Nuorese 3

Siniscola 1

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Aru, L. Manfredi (1’ st Puddu), Steri, Peana, Ramos, Passalenti (1’ st Demurtas), Cocco (34’ st Bonfigli), Rivera, Godalier (1’ st M. Ruggeri), Ngoy (10’ st Piredda). In panchina Ruggiu, Bonfigli, Demurtas, Puddu, Pitirra, F. Ruggeri, Usai, Piredda, M. Ruggeri. Allenatore Prastaro.

Siniscola (4-4-2) : Pedelacq, Sirigu, Pandiani, Meloni (12’ st Leoncini), Arrica (39’ st Canu), A. Loddo (30’ st G. Loddo), Stefanoni, Corrias (30’ st Corda), Ligio, Perticarari, Scanu (39’ st Crisci). In panchina Soro, Mereu, Canu, Castangia, Corda, Loddo, Leoncini, Crisci, Mulargia. Allenatore Crisci.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 43’ pt Ligio, 1’ st Ramos, 25’ st Piredda 32’ st Demurtas.

Note : ammoniti Loddo, M. Ruggeri. Espulso M. Ruggeri. Recupero 1' pt, 4' st. Spettatori 500.

Nuoro. La Nuorese approfitta del pareggio nell’anticipo tra Alghero e Usinese e torna da sola in vetta alla classifica battendo per 3-1 il Siniscola Montalbo. Verdeazzurri subito in avanti al 14’ con Rivera tiro ribattuto. Punizione di Sirigu al 18’ ma Aru mette fuori. Un super Pedelacq al 19’ devia sulla linea e mette in angolo una palla vagante diretta pericolosamente in porta.

Le reti

Siniscola in vantaggio al 43’ con un destro di Ligio. Pareggio di Ramos al 1’ della ripresa con una punizione magistrale. Attacca Piredda al 16’ aggancia un cross di Ramos, sombrero a un difensore ma tiro deviato in angolo. Nuorese in vantaggio al 25’ con Piredda: controllo in area e destro imparabile. Il Siniscola reagisce con Ligio al 28’ ma il tiro è fuori misura. Demurtas al 31’ arpiona la palla e sigla il 3-1 verdeazzurro. Prova ad accorciare Stefanoni al 40’ ma Peana allontana. Espulso M.Ruggeri per doppia ammonizione.

