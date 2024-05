Nuorese vicina alla meta 

Nuorese 2

Stintino 0

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Puddu, L. Manfredi, Steri, Peana, Emerson, S. Demurtas (23’ st Passalenti), A. Demurtas (16’ st Medde), Ngoy, Cocco, Pitirra. In panchina Ruggiu, F. Ruggeri, Usai, M. Ruggeri, Godalier, Bonfigli, Aru. Allenatore Prastaro.

Stintino (4-4-2) : Canalis, Sanna, Oggiano, Camara, Manca, Bilea, Porcu, Cardone, Ruiu (19’ st Foddai), Gueli (28’ st Ruju), Doukar. In panchina Sirca, Bulnes, Delogu, Rosas, Lobino, Campus, Piga. Allenatore Loriga.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : st 12’ Pitirra, 47’ Cocco (r).

Note : espulsi Emerson, Soru (medico sociale) e Bilea; ammoniti Pinna (vice allenatore), Loriga (allenatore), Manca, Puddu, Ngoy.

Nuoro. La Nuorese difende con le unghie il primo posto in classifica contro un ottimo Stintino ma giocherà l’ultima partita orfana di Emerson, espulso al 23’ della ripresa per doppia ammonizione. Subito avanti gli ospiti con Gueli al 3’ ma E. Manfredi si salva in due tempi. All’8’ destro di Doukar respinto. Al 13’ Peana cerca il gol ma trova la traversa. Brivido al 24’: tiro di Ruiu, parato. Al 29’ Ngoy non riesce a deviare il cross di Cocco.

I verdeazzurri insistono: al 32’ acrobazia di S. Demurtas e palla sul portiere, al 34’ punizione di Emerson fuori di poco, al 35’ A. Demurtas è anticipato dall’uscita di Canalis.

Finale targato Stintino con Oggiano il cui destro al 46’ è parato in tuffo. Pitirra trova il vantaggio al 57’ con una zampata in diagonale. Espulso Bilea, poi al 92’ il rigore trasformato da Cocco per il 2-0 finale.

