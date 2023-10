nuorese vicina al paradiso 

Abbasanta 0

Nuorese 3

Abbasanta (4-4-2) : Mele (1’ st Jaiteh), S. Salaris, Musanti (35’ pt Cariga), M. Usai, Loi, Leone, Corda (23’ st Cossu), Bachis (39’ N. Marras), Manca, Schirra, Murru (35’ st Basciu). In panchina Cherchi, Cabiddu, Porcu. Allenatore Mura.

Nuorese (4-3-3) : Ruggiu, Rivera, Manfredi, Steri, Peana, Emerson (38’ st Puddu), Passalenti, Pitirra (31’ st Demurtas), T. Moro (31’ st F. Ruggeri), Cocco (16’ st M. Ruggeri), F. Usai (31’ st Piredda). In panchina Carta, Moro, Gungui, Aru. Allenatore Rusani.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 28’ pt F. Usai, 25’ st Tadeu Moro (r), 35’ st Demurtas.

Note : circa 200 spettatori. Angoli 2-4. Recupero 2’ e 6’. Ammoniti Manca, Jaiteh, Emerson, T. Moro.

Abbasanta. La corazzata Nuorese espugna Abbasanta per 0 a 3 e continua la risalita verso la vetta, che dista tre punti. Per i padroni di casa invariata la coda della classifica rispetto alla scorsa giornata.La prima occasione è degli ospiti a 10’: una punizione dalla sinistra arriva sul secondo palo, Manfredi calcia e colpisce il montante alla sinistra di Mele. Un quarto d’ora più tardi Passalenti entra in area ma calcia al lato.Al 28’ il vantaggio, Federico Usai tira dal limite, il tiro è deviato e spiazza Mele.Alla fine del primo tempo doppia occasione per l’Abbasanta: Cariga mette in mezzo per Corda, Ruggiu tocca e palla sul palo. Sul successivo corner Leone colpisce al volo, l’ottimo Ruggiu devia ancora sul palo.

Gli altri due gol

Il raddoppio della Nuorese al 25’ su rigore dopo il fallo in uscita di Jaiteh, che viene ammonito: trasforma Tadeu Moro. Il definitivo 3 a 0 al 35’: Emerson su punizione serve Demurtas al limite, che di prima intenzione batte Jaiteh con un tiro sotto l’incrocio.Nel finale pericoloso Piredda con due conclusioni da fuori.

