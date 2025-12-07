VaiOnline
Al Frogheri.
08 dicembre 2025 alle 00:46

Nuorese, una vittoria esaltante Superato il Tortolì nel finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuorese 1

Tortolì 0

Nuorese ( 4-3-3 ): Mascia, Floris (28’ st Filia), Catte, Dessolis, Puddu; Carraro, Argiolas, Demurtas (21’ st Caddeo); Cocco, Piredda (35’ st Cossu), Caggiu. In panchina Ruggiu, Todde. Allenatore Bonomi.

Tortolì ( 4-3-3 ): Tangianu, Forense, Lahrach, Delpiccolo, A. Piroddi; Ferrreis, Poli, Serra; Ferrareis; Sulis, Manconi (24’ st Contu), R. Piroddi (30’ st Cocco). In panchina Marongiu, Pili, Matt. Nieddu, Morlè. Allenatore Giordano.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : 41’ Caggiu.

Note : ammoniti Argiolas, Puddu; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 400.

Nuoro. Il muro del Tortolì crolla al minuto 86. Tangianu non può nulla sul tiro di Caggiu che regala alla Nuorese la vittoria. Il successo è striminzito, ma basta alla squadra di Bonomi per riavvicinare la vetta, ora distante un solo punto. Partita in equilibrio, con il Tortolì che non disdegna incursioni nell’area avversaria. Sul finire della prima frazione, i rossoblù, rigenerati dalla cura di Franco Giordano, subentrato due settimane fa a Tore Mereu, spaventano Mascia senza però inquadrare la porta. Nella ripresa la Nuorese spinge alla ricerca del gol, ma la difesa degli ogliastrini regge l’urto. La svolta al minuto 86. Punizione tagliata dalla corsia destra d’attacco dei barbaricini, s’avventa Caggiu che batte Tangianu. A quel punto la squadra di Bonomi serra i ranghi. Il Tortolì attacca a grandi folate per portar via almeno un punto, ma il risultato non cambia e la Nuorese si rifà sotto e ora è a un punto dal Tempio capolista. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 