Nuorese, una vittoria esaltante Superato il Tortolì nel finale 

Nuorese 1

Tortolì 0

Nuorese ( 4-3-3 ): Mascia, Floris (28’ st Filia), Catte, Dessolis, Puddu; Carraro, Argiolas, Demurtas (21’ st Caddeo); Cocco, Piredda (35’ st Cossu), Caggiu. In panchina Ruggiu, Todde. Allenatore Bonomi.

Tortolì ( 4-3-3 ): Tangianu, Forense, Lahrach, Delpiccolo, A. Piroddi; Ferrreis, Poli, Serra; Ferrareis; Sulis, Manconi (24’ st Contu), R. Piroddi (30’ st Cocco). In panchina Marongiu, Pili, Matt. Nieddu, Morlè. Allenatore Giordano.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : 41’ Caggiu.

Note : ammoniti Argiolas, Puddu; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 400.

Nuoro. Il muro del Tortolì crolla al minuto 86. Tangianu non può nulla sul tiro di Caggiu che regala alla Nuorese la vittoria. Il successo è striminzito, ma basta alla squadra di Bonomi per riavvicinare la vetta, ora distante un solo punto. Partita in equilibrio, con il Tortolì che non disdegna incursioni nell’area avversaria. Sul finire della prima frazione, i rossoblù, rigenerati dalla cura di Franco Giordano, subentrato due settimane fa a Tore Mereu, spaventano Mascia senza però inquadrare la porta. Nella ripresa la Nuorese spinge alla ricerca del gol, ma la difesa degli ogliastrini regge l’urto. La svolta al minuto 86. Punizione tagliata dalla corsia destra d’attacco dei barbaricini, s’avventa Caggiu che batte Tangianu. A quel punto la squadra di Bonomi serra i ranghi. Il Tortolì attacca a grandi folate per portar via almeno un punto, ma il risultato non cambia e la Nuorese si rifà sotto e ora è a un punto dal Tempio capolista. ( ro. se. )

