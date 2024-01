Nuorese, una Befana in pediatria 

Sport e sanità uniti al fianco dei più piccoli. Nella mattinata di ieri, una delegazione della Juniores della Nuorese calcio composta dal Presidente Gianni Pittorra, dall'allenatore Emerson e dai giovani calciatori ha fatto visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Francesco.

Un’epifania speciale per i verdeazzurri che nel periodo natalizio hanno organizzato una raccolta alimentare in sinergia con la Caritas e una tombolata, dalla quale hanno poi ottenuto i fondi per acquistare presidi sanitari. Donati appunto alla pediatria, insieme alle calze della Befana per i piccoli pazienti. Soddisfatto il presidente Pittorra «Orgogliosi di questa iniziativa. La Nuorese vuole avere anche un ruolo sociale non solo sportivo».

A fargli eco il primario della pediatra Antonio Cualbu e il Direttore del dipartimento dei servizi Peppino Paffi: «Ringraziano la Nuorese per il gesto che avvicina lo sport alla sanità. Due ambiti che insieme possono contribuire allo sviluppo del territorio, rendendo più bella la nostra società».

A corredo della mattina tra le corsie ospedaliere non sono mancati foto e video, immortalando un sodalizio che punta a rafforzarsi, puntando a nuove iniziative per i prossimi mesi. (g. i. o.)

