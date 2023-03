Nuorese, tre squilli di speranza Per la Tharros ko allarmante 

Nuorese 3

Tharros 0

Nuorese (4-3-3) : Scarcella; Peana, Puddu, Giorgi, Rantoucho (28’ st Piriottu), Nicol, Demurtas (42’ st Durantini), Spina, Dem (38’ st Loi), Cocco, Saura. In panchina Cocozza, Loi, Durantini, Mastio, Dessì, Piriottu, Moro, Nieddu, Solinas. Allenatore Picconi.

Tharros (4-3-3) : Stevanato; Pinna, Grinbaum, Lasi, Lai (21’ st Fadda), Piras (21’ st Murru), Boi, Tetteh, Atzori, Calaresu, Usai (9’ st Mattea). In panchina Lilliu, Sardo, Mattea, Spiga, Fadda, Enna, Sanna, Sergi, Murru. Allenatore Dore.

Arbitro : Valvaccia di Castellamare di Stabia.

Reti : 17’ pt Demurtas, 15’ st Cocco, 45’ st Durantini.

Note : ammoniti Dem, Picconi, Saura, Calaresu, Rantoucho. Recupero 1' pt-3' st. Spettatori 120.

Nuoro. La Nuorese batte la Tharros 3-0 e porta a casa tre punti d’oro.

Il match

Ci prova immediatamente la Nuorese con Cocco al 4’: destro fuori. Risponde Atzori all’11’ e Peana mette in angolo. Nicol al 13’ si propone con un tiro al volo troppo alto.Brivido al 16’: rasoiata di Pinna e Scarcella para in due tempi. L’1-0 per i barbaricini arriva al 17’con Demurtas che di testa insacca il cross di Cocco. La Tharros si affida ad Usai al 20’ ma il tiro è fuori. Insiste con Tetteh al 34’, che non trova la porta. Saura al 42’ manca la palla in mezzo all’area su cross di Cocco. Nella ripresa la Nuorese cerca il raddoppio con Dem che al 6’ colpisce il palo e poi realizza al 15’: destro di Cocco e Stevanato battuto. Sigillo definitivo di Durantini al 45’ per il 3-0.

