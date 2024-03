Nuorese, successo e fuga 

Nuorese 1

Abbasanta 0

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Aru (23’ st L. Manfredi), Puddu, Steri, Peana, Ramos, S. Demurtas (1’ st Rivera), A. Demurtas, Usai (1’ st Godalier), Piredda, Cocco (23’ st Passalenti). In panchina Ruggiu, Pitirra, Bonfigli, L. Manfredi, F. Ruggeri, Rivera, Ngoy, Godalier, Passalenti. Allenatore Prastaro.

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis (42’ st Cabiddu), El Marrakchi, Usai (25’ st Murru), Loi, Leone, S. Salaris, Bachis (42’ st Basciu), Manca, Amaral (25’ st Corda), Porcu (17’st Fadda). In panchina Cau, Corda, Medde, Fadda, Basciu, Murru, Cariga, Cabiddu, M. Salaris. Allenatore Contini.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Rete : 28’ Piredda.

Note : ammoniti Puddu, Piredda, Corda. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 300.

Nuoro. La Nuorese batte il fanalino di coda Abbasanta su un campo ai limiti della praticabilità e si conferma solitaria in vetta. Ospiti in avanti al 5’ con Salaris, che non trova la porta. Occasione per Piredda all’8’: palla fuori. Porcu su punizione al 18’ impegna E. Manfredi. Proteste in area verdeazzurra al 25’ per l’atterramento di Usai, ma l’arbitro fa giocare. Al 28’ il gol decisivo: tiro di Puddu, Mele non trattiene e Piredda insacca. Al 36’ il destro di Cocco è abbondantemente a lato. Pericolo al 42’ per E. Manfredi ma l’incornata di Amaral è alta.

Nella ripresa Piredda cerca la doppietta al 12’ con un sinistro parato, dopo 2’ non aggancia sottoporta un cross di Ramos. Brividi al 20’: pallonetto di Amaral ma Peana salva sulla linea. L’Abbasanta ci prova al 21’ con una punizione di Manca, la difesa allontana. Mischia in area Nuorese al 24’, il portiere para in due tempi. Piredda al 31’ solo davanti a Mele calcia fuori. Al 39’ la punizione di Bachis per gli ospiti non ha firtuna. Al 45’ ci prova Manca ma L. Manfredi lo anticipa e spazza via. Prossimo turno cruciale con il big match Alghero-Nuorese.