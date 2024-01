«Nuorese snobbato dai medici» 

L’accesso all’assistenza sanitaria pubblica deve essere garantito in egual modo a tutti i sardi, in particolar modo ai bambini. Nei centri più importanti come nelle zone periferiche. Per questo ieri mattina davanti alla sede dell’Ares di Cagliari si è accesa la protesta di una rappresentanza di residenti provenienti da Barbagia e Mandrolisai, sotto la guida del Coordinamento dei comitati sardi in difesa della sanità pubblica. Una manifestazione dal titolo eloquente: “Salviamo i bambini della Sardegna”.

Disagi

Gianfranca Salvai del “Comitato SOS Sanità Barbagia Mandrolisai” si sfoga: «Nel nostro territorio è andata in pensione la pediatra di libera scelta. Abbiamo chiesto un incontro con la dirigenza dell’Ares per sapere cosa succederà nell'ipotesi in cui nessun pediatra volesse venire nel nostro territorio, cosa che sta accadendo; le zone disagiate non sono scelte come sedi operative né dai medici di medicina generale né dai pediatri di libera scelta, né tantomeno dagli operatori sanitari all'interno dell'ospedale. Le cause? Tante, a livello nazionale il numero dei camici bianchi è insufficiente. C’è poi una cattiva distribuzione dei medici, la carenza si fa sentire maggiormente nelle zone interne, isolate e con pochi servizi. Si vive benissimo in questa zona, ma non tutti ci scelgono. Chiediamo una diversa distribuzione dei medici. Abbiamo bisogno di interventi di emergenza, in deroga alle leggi attuali».

La donna si interroga sugli incentivi economici? «Per molti medici non sono sufficienti. Bisognerebbe creare invece un ambiente di lavoro accogliente, ma lo si può fare solo se tutte le figure professionali sono presenti. Sia il territorio che le strutture ospedaliere sono poveri di operatori sanitari. Sono problemi interconnessi con le altre emergenze dello spopolamento e della viabilità».

Ingiustizia

Alessandro Rosas, portavoce del coordinamento, incalza. «La Sardegna è spaccata in due: a parte Cagliari e Sassari, il resto dell’Isola sta soffrendo il depotenziamento del sistema sanitario pubblico nazionale. Ci dovrebbero essere 1.200 medici di medicina generale, ma sappiamo che ne mancano più di 500 in tutta l’isola. Un numero che si concentra soprattutto nel centro Sardegna. Abbiamo un gruppo di studio con medici, infermieri, persone che conoscono da tanti anni il sistema sanitario e con loro formuliamo documenti che poi presentiamo pubblicamente».

Il sindaco di Atzara, Alessandro Corona, commenta: «Negli anni si è modificata la realtà sanitaria del sud Sardegna; i medici in pensione non sono stati sostituiti. C’è un aspetto etico-morale: prevale l’interesse economico su quello tutelato dal giuramento di Ippocrate. Bisogna evitare una degenerazione sociale».

Faccia a faccia

I rappresentanti dei comitati sono poi stati ricevuti dai vertici dell’Ares: «Gli ostacoli nell’attribuzione degli incarichi da destinare ai territori più periferici della regione, risiedono nella scelta dei professionisti che prediligono altre sedi», conferma il Direttore sanitario Evelina Gollo. «Il nostro auspicio è che con il completamento della riforma della sanità territoriale la situazione di emergenza possa rientrare»

La direttrice generale dell’Ares, Annamaria Tomasella spiega le criticità: «Sul distretto di Sorgono, i tempi di risposta intercorsi dalla ricezione della richiesta di pubblicazione di due avvisi per incarichi provvisori da parte della Asl di Nuoro, all’effettiva pubblicazione nell’apposita sezione del sito Ares di competenza della SC Medicina Convenzionata, sono di 48 ore. Nonostante il tempestivo intervento, ad oggi non è pervenuta da parte degli specialisti alcuna manifestazione di interesse per gli avvisi in questione». Intanto il comitato annuncia per sabato 3 febbraio una marcia a Sorgono.

