Nuorese senza ostacoli 

stintino 1

NUORESE 2

Stintino (4-2-3-1) : Canalis, Manca, Ruiu (18’ st Porcu), Bilea (46’ pt Cardone), Bulnes, Campus, Camara (14’ st D’Amico), Gueli, Oggiano, Fini (34’ st Foddai), Ruju (18’ st Doukar). In panchina Delogu, Piga, Piana, Lobino. Allenatore: Loriga.

Nuorese (4-3-3) : E. Manfredi, Aru, L. Manfredi, S. Demurtas, Peana, Emerson, Rivera (34’ st Puddu), Steri, Piredda (23’ st M. Ruggeri), Cocco (43’ st Bonfigli), A. Demurtas (21’ st Pitirra). In panchina Ruggiu, F. Ruggeri, Spanu, Usai, Brundu. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 33’ pt Piredda (r), 26’ st Emerson, 48’ st Doukar.

Note : ammonito Cardone.

Stintino. La Nuorese è sempre più capolista e con i tre punti conquistati sul campo dello Stintino, vola a +6 dall’Usinese, seconda in classifica. Dopo una prima fase di studio, è soprattutto la Nuorese a rendersi pericolosa in avanti con Alessio Demurtas e con una punizione di Emerson che crea apprensione alla difesa dello Stintino. Alla mezz’ora l’episodio che sblocca la partita: Bulnes, con un ingenuo intervento in scivolata, atterra in area il centrocampista della Nuorese Rivera e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Piredda trasforma dagli undici metri portando in vantaggio i suoi. Lo Stintino prova a reagire senza però creare grosse preoccupazioni alla retroguardia ospite.

Il secondo tempo

La ripresa comincia con la Nuorese che si spinge in avanti alla ricerca del raddoppio. Al 15’ Steri, autore di una grande partita, cerca il gol dalla distanza ma Canalis respinge. Dopo cinque minuti è invece lo Stintino a rendersi pericoloso con una bella azione conclusa con un tiro che finisce però al lato. Al 26’ i verdeazzurri conquistano una punizione sulla destra della lunetta dell’area. La posizione è perfetta per lo specialista Emerson che fa partire un mancino delizioso che si insacca sotto l’incrocio. A questo punto lo Stintino si butta in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita ma gli ospiti si difendono con ordine. Al 93’ arriva il gol dello Stintino con un bel colpo di testa di Doukar su cross di D’Amico.

RIPRODUZIONE RISERVATA