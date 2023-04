Nuorese-Sant’elena, fuori una 

La squadra di mister Piras arriva all’appuntamento con il morale alto. I biancoverdi, infatti, avevano una sola possibilità di giocarsi lo spareggio: vincere all’ultima giornata contro l’Iglesias e sperare in un pareggio tra Monastir e Nuorese. Alla fine, la fortuna ha giocato (per il momento) a favore dei quartesi.

Inizia la settimana più lunga della stagione per il Sant’Elena. I quartesi si preparano allo spareggio contro la Nuorese che può valere i playout contro il Lanusei o la retrocessione in Promozione. Si gioca domenica 30 aprile, alle 17, sul neutro di Abbasanta.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Inizia la settimana più lunga della stagione per il Sant’Elena. I quartesi si preparano allo spareggio contro la Nuorese che può valere i playout contro il Lanusei o la retrocessione in Promozione. Si gioca domenica 30 aprile, alle 17, sul neutro di Abbasanta.

Umori quartesi

La squadra di mister Piras arriva all’appuntamento con il morale alto. I biancoverdi, infatti, avevano una sola possibilità di giocarsi lo spareggio: vincere all’ultima giornata contro l’Iglesias e sperare in un pareggio tra Monastir e Nuorese. Alla fine, la fortuna ha giocato (per il momento) a favore dei quartesi.

Ottimismo

«Arriviamo mentalmente bene alla sfida contro i barbaricini – spiega Marco Piras, tecnico del Sant’Elena -. Contro l’Iglesias abbiamo giocato una delle migliori gare. Ci siamo conquistati lo spareggio senza che nessuno ci regalasse niente». Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: «Conto di recuperare sia Caboni che Vignati». Piras rimane prudente: «La Nuorese ha dimostrato nelle ultime uscite di volersi salvare».

In Barbagia

La Nuorese arriva in grande spolvero al match contro il Quartu.La soddisfazione per essere giunti, contro ogni pronostico, alla sfida che potrebbe dare la salvezza va declinata in chiave propositiva. Mister Francesco Picconi è deciso: «Abbiamo compiuto qualcosa di straordinario, nelle ultime 8 gare 4 vittorie e 4 pareggi ci hanno portato qui, ora dobbiamo giocarcela e dare ancora una volta il massimo».

Il carattere può essere l’arma decisiva. «Questo gruppo - insiste Picconi - ha dimostrato di avere carattere e grinta, metteremo tutto in campo contro una squadra attrezzata come il Quartu per rincorrere la salvezza».

Il patron

Dello stesso avviso il vicepresidente del club verdeazzurro, Annico Sanna. «Nessuno - dice il patron - avrebbe scommesso su questo traguardo, abbiamo dimostrato che nel calcio tutto può succedere in barba alle previsioni basate sulla carta. Difficoltà e una rosa composta da tanti giovani ci hanno indotto a vivere partita dopo partita con il fiato sospeso». E alla fine gli sforzi sono stati premiati. «Oggi abbiamo il dovere di rendere onore a questa maglia, a questa città, giocando al massimo per sperare ancora di salvarci».

© Riproduzione riservata