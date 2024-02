Nuorese-Rusani, palla al Tribunale 

A un mese dall’esonero Luca Rusani rompe il silenzio e annuncia di essersi rivolto al Tribunale sia per quanto accaduto lo scorso dicembre, con il suo addio dalla Nuorese, sia per alcune «incongruenze» nel contratto che lo legava alla società. L’ex allenatore dei verdazzurri, 45 anni, e il suo vice Nicola Ruggeri furono congedati dal presidente Gianni Pittorra il quale disse: «Niente di personale con loro ma gli spari con una scacciacani non sono questione che si possa risolvere in una bolla di sapone». Il riferimento è ai fatti del 21 dicembre, quando al Frogheri furono esplosi alcuni petardi e fu trovata una scacciacani. Intervenne anche la Polizia. Seguì la vittoriosa trasferta di Ovodda e nessuno parlò dell’episodio per giorni.

Dopo un periodo di discrezione e silenzio però «è giunto il momento di dire la mia dopo aver letto e sentito le cose più assurde circa un episodio su cui, a sentire qualcuno, si potrebbe fare una fiction», dichiara Rusani: «Senza nulla togliere alla serietà di quanto accaduto, credo di essere stato sottoposto gratuitamente a un linciaggio mediatico. Bizzarra la concomitanza tra la divulgazione di un fatto avvenuto una settimana prima, il mio esonero e le dimissioni da parte di alcuni dirigenti. Mi preme dire semplicemente che ho deciso di tutelare la mia immagine personale e professionale nelle sedi competenti dopo che tanti si sono lasciati andare a giudizi di vario genere e illazioni lontane anni luce dalla realtà. Vedermi descrivere come un teppistello mi ha ferito e offeso, credo che la mia etica sia raccontata dalla mia storia personale e calcistica e non lascerò che venga insudiciata gratuitamente». Non solo: «La giustizia sportiva seguirà il suo corso anche per ciò che concerne il mio contratto. A oggi parrebbero esserci incongruenze legate al mio accordo con la Nuorese che, per capirci, non mi ha corrisposto quanto mi è dovuto».

Secca la replica di Pittorra: «Ho verificato. Rusani ha ricevuto tutto ciò che doveva ricevere, come da contratto depositato».