Nuorese, rimonta show  

Nuorese 3

Porto Torres 2

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu; Rivera (37’ st Gungui), L. Manfredi, Steri, Peana, Emerson, Passalenti (13’ st Puddu), F. Ruggeri (13’ st M. Ruggeri), Piredda, Cocco, Demurtas (22’ st Pittirra). In panchina E. Manfredi, N. Moro, Gungui, Puddu, Aru, Pitirra, Graf, Mereu, M. Ruggeri. Allenatore N. Ruggeri.

Porto Torres (4-3-3) : Falchi; Occhetti, Puggioni, Silvas, Piredda, Mognato, Oggiano (36’ st Bruno), Fois, Bombagi, Greco (36’ st Soggiu), Pistidda. In panchina Vassallo, Pisano, Bruno, Borra, Sabino, Soggiu, Bernardini, Spanu, Leoni. Allenatore Porcu.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : 15’ e 31’ Puggioni; 27’ st, 31’ st e 42’ st Piredda.

Note : ammoniti Steri, Rivera, Puggioni, Greco, Piredda Recupero 2' pt-5' st. Spettatori 500.

Nuoro. La Nuorese batte il Porto Torres ribaltando nel secondo tempo, in 15 minuti, una gara che si era messa tutta in salita con gli ospiti avanti di due gol. Tre punti d’oro firmati Andrea Piredda (tripletta per lui) e che valgono l’aggancio alla testa della classifica.

La cronaca

Partenza lenta del verdazzurri e Porto Torres in gol al 15’: sulla punizione di Emerson, Puggioni recupera la respinta, parte in contropiede e infila Ruggiu. Emerson cerca di suonare la carica al 30’ su punizione ma Falchi non si fa sorprendere. Dopo un minuto ancora Puggioni in contropiede si ripropone sulla destra e sigla il raddoppio. Al 43’ Porto Torres vicino al terzo goal ma stavolta Puggioni è impreciso.

Ripresa con ritmi più alti. Dopo vari tentativi sale in cattedra Andrea Piredda che accorcia le distanze al 27’ con un sinistro imparabile e pareggia 3 minuti dopo con una zampata a centro area. Emerson dalla distanza al 40’ tira fuori. Poi Piredda ribalta definitivamente il risultato al 42’ incornando un cross per il 3-2 finale che regala alla Nuorese la vetta della classifica.

