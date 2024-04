nuorese, prova di forza 

Bonorva 0

Nuorese 3

Bonorva (4-2-3-1) : Soto, Porcu, Milone, Pitruzzello, F. Sanna (13’ st Fresu), Dias, Medas (33’ pt Viale), Acosta, Deriu, Torresi, Budroni. In panchina Olianas, Masala, Nieddu, Pittalis, Senes, G. M. Sanna. Allenatore Ciarolu.

Nuorese (4-3-3) : E. Manfredi, Rivera, Puddu (27’ st L. Manfredi), Pitirra (13’ st Mohamed-Yassine), Peana, Emerson, S. Demurtas, A. Demurtas, Piredda (9’ st Passalenti), Cocco (35’ st Ngoy), Usai (9’ st Bonfigli). In panchina Ruggiu, M. Ruggeri, F. Ruggeri, Spanu. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Ruiu di Sassari.

Reti : pt 17’ Cocco, 18’ Piredda; st 23’ A. Demurtas (r).

Note : ammonito Pitirra.



Bonorva. Caldo intenso, pausa per il rinfresco e ottima cornice di pubblico: questo lo sfondo di Bonorva-Nuorese, con i verdazzurri che hanno vinto e riconquistato la vetta della classifica.

Al 6’ tiro in porta di Usai per gli ospiti, Soto non si fa sorprendere. Ghiotta occasione per Medas al 16’, conclusione ribattuta dalla difesa. La Nuorese dopo 1’ passa col suo capitano Fabio Cocco, bravo a infilare Soto con un colpo di testa ravvicinato. Passano pochi secondi e la formazione di Prastaro raddoppia con Piredda che poi, al 22’, ci prova con una rovesciata: pallone fuori. Nuova occasione per la Nuorese al 37’: conclusione da fuori di Alessio Demurtas, palla a lato. Squillo della formazione di Ciarolu al 38’ con Deriu che calcia alto. Al 40’ ci prova Federico Sanna, Emiliano Manfredi para facile. Nel giro di 1’ il Bonorva va vicino al gol con Pitruzzello, che al 43’ sfiora la traversa, e con Viale, che al 44’ conclude a lato. Il Bonorva inizia meglio il secondo tempo ma al 23’ arriva il terzo gol della Nuorese con il rigore di Alessio Demurtas. Al 35’ il pericoloso tiro cross di Viale finisce fuori. Torresi al 42’ si fa parare il rigore da Emiliano Manfredi.

