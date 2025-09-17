«Nuorese, obiettivo playoff» 

Oggi la rimozione della torre-faro dichiarata pericolante martedì, tanto da spingere il Comune a chiudere lo stadio Frogheri in attesa dell’intervento; domenica però il big match della seconda giornata di Eccellenza tra Nuorese e Tempio si dovrebbe giocare regolarmente su quel campo, casa della squadra verdazzurra partita alla grande in questa stagione grazie al 2-0 inflitto alla Ferrini in trasferta.

Così ha sostenuto sull’Unione Sarda ieri Emanuela Priori, dirigente del club: «La partita si disputerà lì, siamo fiduciosi». E la formazione del neo allenatore Bonomi, spinta dal pubblico amico, proverà a bissare i tre punti colti a Cagliari per restare a punteggio pieno, ridurre l’autostima dei galletti (tra i favoriti del campionato) e dar seguito agli obiettivi della società: migliorare il sesto posto del 2024-25 e, quindi, «arrivare almeno ai playoff», spiegano in società. Dove, si sa, tutto può succedere. Anche se di quel che verrebbe dopo, la Serie D, non si può parlare. Questione di scaramanzia.

Alternativa

Resta l’attesa, perché se le opere non dovessero concludersi entro la giornata il club dovrebbe indicare in tempi strettissimi un campo alternativo. Non trovandone uno adatto, il rischio eventuale (ma è solo il finale più estremo) sarebbe subire una sconfitta a tavolino. Eventualità al momento da escludere, tenuto conto che l’amministrazione cittadina avrebbe garantito il rispetto delle scadenze.

Il faro

La partenza lanciata ha fatto dimenticare un avvio di annata non semplicissimo, legato alla squalifica del presidente Gianni Pittorra (8 mesi sino a febbraio 2026 per aver depositato nel 2023 un contratto ritenuto «difforme» da quello sottoscritto dall’allora allenatore) e dall’impossibilità di utilizzare lo stadio per tre settimane a causa della concomitanza con la festa del Redentore. Poi, quando tutto sembrava pronto, ecco la tegola del faro inclinato. «Ma va bene lo stesso», filtra dall’interno del club, «per domenica si presume sarà tutto a posto».

Il tutto in vista anche dei lavori per la sistemazione definitiva del glorioso Frogheri, che dovrebbero iniziare e terminare nel corso della prossima estate (in questi casi il condizionale è obbligatorio) in modo da consentire alla squadra di disputare il 2026-27 su un terreno di gioco perfetto. «Speriamo».

Ambizioni

In quale torneo è da vedere. L’ambizione non manca e tuttavia gli ostacoli sono tanti. Il primo è giusto il Tempio, reduce da un netto successo (4-1) col Buddusò, formazione neopromossa che pare aver impressionato i dirigenti nuoresi tanto da spingerli a sostenere a denti stretti che, forse, agli ospiti «stava stretto anche il pareggio». Dunque il risultato sarebbe stato «bugiardo». Abbastanza per mettere pepe alla sfida, perché i rivali vorranno rispondere a tono (sul campo).

Ma i verdazzurri puntano al successo, perché l’obiettivo finale sono «almeno gli spareggi promozione», e il successo con la Ferrini («formazione ottima, come il suo allenatore») ha aumentato la fiducia. Del resto la squadra è esperta: in rosa ci sono solo due classe 2008, gli altri giocatori hanno già vari campionati di livello alle spalle e qualcuno ha anche calcato i campi di Serie D e Serie C. Ma la stagione è lunga. E domenica può accadere di tutto.

