Nuorese-Marghine, un disastro 

Strade del Centro Sardegna: un disastro. Ieri, con una ordinanza d'urgenza della Provincia, è stata chiusa al traffico il tratto che collega Macomer con l'area industriale di Tossilo e con la 131 in direzione Cagliari. Si tratta della vecchia Carlo Felice, ora di pertinenza della Provincia di Nuoro. Tutto il traffico è stato deviato sulla statale 129 e poi sulla 131, allungando il percorso di oltre sei chilometri. Le cause sono da ricercare nella caduta di alcuni massi sulla carreggiata, segnalata da un un gruppo di turisti. Subito sono state messe le transenne, sia all'uscita di Macomer che nella zona industriale di Tossilo. Il sindaco ha subito chiesto spiegazioni all'ufficio tecnico della Provincia. «In effetti non sono stato informato dell'ordinanza, perché l'impresa incaricata dalla Provincia è intervenuta subito con mezzi meccanici pesanti – dice – per evitare inconvenienti e per motivi di sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico, fino alla fine dei lavori».

Le emergenze

Una situazione drammatica delle strade in quest'area centrale dell'Isola, soprattutto per quanto riguarda le strade statali, la 131 in particolare, interessata dai lavori di ripristino della carreggiata ormai da anni. Per quanto riguarda l'eliminazione dell'incrocio a raso sulla 131, l'uscita verso Sassari, la situazione ha subito un’altra fase di silenzio. L'apertura del cantiere, più volte annunciata in questi ultimi vent'anni, non è mai avvenuta, nonostante sia stata sollecitata dai sindaci del territorio, ma anche da diverse associazioni, a più riprese. La situazione resta immutata sulla statale 129 per Nuoro, con incroci a raso pericolosi all'altezza di Birori e Bortigali e poi a Silanus e Lei. Si attende la realizzazione delle rotonde vicino al sito archeologico di Santa Sabina a Silanus, ma anche la sistemazione e allargamento della carreggiata in tutto il percorso, da Oniferi fino a Macomer e per proseguire nella statale 129 Bis, da Macomer a Bosa. Da risolvere il problema all'uscita di Macomer, dove ci sono i ponti ferroviari, (c'è stato un incidente l'altro giorno, per il quale si è dovuto sospendere il transito del Trenino Verde), con l'allargamento della carreggiata e la sistemazione dell'asfalto. Le buche sono presenti nella strada provinciale che collega Macomer con Bosa e con l'uscita verso Sassari.

