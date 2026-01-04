VaiOnline
Al Frogheri.
05 gennaio 2026 alle 00:04

nuorese, la voce del padrone 

Travolge la Ferrini Cagliari ed è al primo posto da sola 

Nuorese 3

Ferrini Cagliari 0

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Puddu, Catte (40’ st Floris), Carraro, Dessolis (27’ st Filia), Tanda (5’ st Cossu), Cocco (40’ st Demurtas), Cadau, Caggiu, A. Argiolas, Mas. Manca (34’ st Caddeo). In panchina Ruggiu, Todde, Piredda, Aru. Allenatore Bonomi.

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Arrus; Corona (18’ pt Mat. Manca), Zedda, Corda, Vitale, Rinino, Alexander, Capitta (23’ st Arisci), Arangino (23’ st Mat. Argiolas), Vinci, Piras. In panchina Celli, Congia, Fanni, Avaro, Lecca, Simongini. Allenatore Manunza.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 16’ Tanda; st 11’ Carraro 40’ Caggiu.

Note : ammoniti Alexander, Manca, Tanda, Cadau. Recupero 2’ pt - 4’ st.

Nuoro. La Nuorese travolge la Ferrini e grazie al pareggio dell’Ilvamaddalena ora è al comando da sola.

La gara

Un minuto di silenzio per ricordare le 47 vittime dell’incendio a Crans-Montana (in Svizzera) la notte di San Silvestro. I cagliaritani partono in avanti. Al 2’ Alexander Pedro prova la sponda di testa all’interno dell’area ma nessuno raccoglie ed è rimessa dal fondo. Al 5’ si vede Catte con un cross respinto in angolo. Dopo un minuto Cadau di destro prova il tiro, Puddu devia di testa ma Arrus è pronto.

Entrambe le compagini provano a sbloccare la gara: rovesciata spettacolare di Vinci al 10’ ma il tiro è fuori dallo specchio. Un minuto dopo Mascia ribatte un sinistro di Piras, Vinci rimette al centro ma nessuno raccoglie. Nuorese avanti al 16’ con Cocco, tiro respinto corto, batti e ribatti in area, Tanda si avventa sulla palla ed è l’1-0. Gli ospiti non reagiscono e Cadau cerca il raddoppio al 20’ con un tiro dalla distanza messo in angolo da Arrus. Ci prova Caggiu al 29’ e al 35’: prima conclude sul portiere, poi il tiro è respinto dalla difesa. Vinci cerca il pari al 40’ ma Carraro lo stoppa e manda fuori. Al 44’ Puddu incorna, Vitale respinge.

Secondo tempo

Nella ripresa al 7’ tentativo ospite con Rinino che calcia su Mascia. Iniziativa di Cossu all’8’, il tiro è parato. Il raddoppio arriva all’11’ con Carraro che in rovesciata ribadisce una respinta corta. Occasione per Manca al 25’, conclusione alle stelle. Al 29’ la reazione ospite con Matt. Argiolas che conclude altissimo. Al 36’ Cossu da posizione ottimale non trova lo specchio della porta. Chiude i giochi Caggiu al 40’ imbucandosi in area e infilando Arrus di destro.

