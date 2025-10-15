VaiOnline
Al Comunale.
16 ottobre 2025 alle 00:10

Nuorese indenne in casa Villasimius  

Villasimius 0

Nuorese 0

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Muzzo, Scarpato, Isaia, Kiwobo, Garau, Saba, Sina Filho, Ragatzu (12’ st Dambros), D. Cannas, Caferri (11’ st Beugrè). In panchina Gonzalez, S. Cannas, Cogoni, Scioni, Marras, Zedda. Allenatore Antonio Prastaro.

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu, Floris (30’ st Carraro), Catte, Filia, Dessolis, Barracca (36’ st Cadau), Demurtas, Pitirra (41’ st Cocco), Argiolas, Cossu (45’ st Puddu), Piredda (21’ st Caggiu). In panchina Mascia, Tanda, Todde, Contu. Allenatore Claudio Bonomi.

Arbitro : Gabriele Dascola di Cagliari.

Note : ammoniti Muzzo e Beugrà (Villasimius) e Argiolas e Pitirra (Nuorese).

Villasimius. All’Is Casas di Villasimius termina a reti inviolate la sfida, piacevole, tra la squadra di Antonio Prastaro e la Nuorese. I padroni di casa hanno creato più occasioni ma nel finale hanno rischiato la beffa.

Nel primo tempo, al 19’, Concas entra in area e serve Ragatzu che, da buona posizione, non inquadra la porta. Al 27’ Caferri colpisce il palo direttamente su calcio piazzato.

Nella ripresa al 17’ il neoentrato Beugrè calcia sul fondo dall’interno dell’area. Poco dopo, cross di Muzzo per Saba che di testa manda alto di poco. Alla mezz’ora, per la Nuorese, Catte centra la traversa. Al 36’ Dambros sfiora il palo con una conclusione da fuori. Nel finale, su contropiede, il capitano Cocco crossa per Puddu che, di testa, non trova la porta da ottima posizione. «Una buona prestazione», dice Prastaro, «abbiamo creato senza però concretizzare». (ant. ser.)

