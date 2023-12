Nuorese inarrestabile 

Nuorese 3

Santa Giusta 1

Nuorese (4-3-1-2) : Ruggiu; Rivera, Puddu, S. Demurtas, L. Manfredi, Ramos, Steri, F. Ruggeri (36’ st Aru), Passalenti (14’ st Cocco), A. Demurtas (31’ st Pitirra), Piredda (26’ st M.Ruggeri). In panchina E. Manfredi, Moro, Pitirra, Aru, Brundu, Ruggiu, Cocco, M. Ruggeri. Allenatore N. Ruggeri.

Santa Giusta (4-3-3) : Parisi; Piras (5’ st Laconi), Pibiri, Dayawa (18’ st Miscali), Fernandez, Iesu, Corona (25’ st Sardu, 44’ st Cau), Caballero, Tedesco, Pavcic (5’ st Lutzu), Zonca. In panchina Pinna, Lutzu, Cau, Sardu, Laconi, Miscali, Cirlini, Garau. Allenatore Lampis.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : 7’ pt (r), 21’ pt e 4’ st Piredda; 16’ pt (r) Iesu.

Note : ammoniti Piredda, Puddu, Caballero, Pibiri, Corona, Ramos, Tedesco Espulso Ramos Recupero 1' pt-5' st. Spettatori 300.

Nuoro. La Nuorese resta in testa battendo il Santa Giusta per 3-1. Andrea Piredda con un’altra tripletta si conferma attaccante di spessore nonostante la giovane età.

La cronaca

Passano in vantaggio al 7’ i verdeazzurri con un rigore trasformato da bomber. Pareggio al 16’ degli ospiti sempre dagli 11 metri con Iesu. Pochi minuti e ancora Piredda incorna un cross riportando la Nuorese in vantaggio. Il Santa Giusta prova al 39’ con Piras che non trova la porta. Al 41’ sfiora il gol ancora Piredda ma il colpo di testa è debole. Ripresa sulla falsariga del primo tempo, al 4’ Piredda aggancia un passaggio di Steri e con un pallonetto beffa Parisi. Ci prova S. Demurtas al 20’ con un destro che finisce fuori.

Timida reazione ospite al 23’ con Iesu che calcia altissimo. Nuorese all’attacco con Puddu al 30’, il terzino vince un contrasto in area con il portiere ma il suo cross viene respinto. Palo al 46’ di F. Ruggeri lesto ad anticipare un difensore. Espulso Emerson per doppia ammonizione.

