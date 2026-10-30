Nuorese e Ogliastra, crescono imprese e occupazione 

In provincia di Nuoro e in Ogliastra ci sono quarantatré aziende in più. L’agricoltura conta 10mila imprese e quasi la metà delle nuove imprese agricole under 35 sarde nasce nel territorio. Il saldo positivo è relativo al terzo trimestre di quest’anno e Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Nuoro lo interpreta come quello di «un sistema produttivo che mostra segnali di vitalità e tenuta, con una dinamica delle nuove imprese superiore alla media regionale e nazionale, una crescita dell’occupazione e un ricambio generazionale particolarmente significativo nel settore primario».

Per Maria Luisa Ariu, responsabile dell’Osservatorio Economico dell’ente camerale Nuoro, i motivi di compiacimento sono tanti. «La lettura integrata dei dati – osserva Ariu – racconta un territorio che non si limita a resistere, ma che continua a generare nuova iniziativa imprenditoriale e nuove opportunità, soprattutto tra i giovani. Colpisce in particolare la forza del ricambio generazionale nel settore primario: quasi una nuova impresa agricola giovanile su due tra quelle nate in Sardegna nei primi nove mesi dell’anno è localizzata nella nostra circoscrizione». Secondo Maria Luisa Ariu si tratta di «un dato particolarmente significativo perché mostra come l’agricoltura possa rappresentare non solo una componente storica dell’economia locale, ma anche uno spazio nel quale le nuove generazioni scelgono di investire e costruire il proprio futuro».

Positivo il quadro occupazionale. «Nelle imprese monitorate in modo omogeneo, gli addetti crescono dell’1,3%, a fronte di una sostanziale stagnazione regionale (+0,1%), mentre complessivamente il sistema imprenditoriale della circoscrizione supera i 50.100 addetti. «Restano tuttavia nodi strutturali – osserva Maria Luisa Ariu – a partire dalla frammentazione del sistema imprenditoriale e dalla ridotta presenza dei servizi avanzati».

Tre dunque sembrano essere le dello sviluppo del territorio: sostenere il ritorno dei giovani alla terra, attraverso credito dedicato, aggregazione di filiera e formazione manageriale; velocizzare l’accesso ai mercati, rafforzando collegamenti logistici, reti commerciali esterne e canali digitali; incentivare i servizi digitali e avanzati.

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