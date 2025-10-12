Nuorese, doppio squillo 

Nuorese 2

Iglesias 0

Nuorese (4-4-2): Mascia, Puddu (25’ st Filia), Catte, Carraro, Dessolis, Tanda (46’ st Pitirra), Todde (28’ st Argiolas), Cadau, Caggiu, Cocco (34’ st Demurtas), Manca (39’ st Piredda). In panchina Ruggiu, Piredda, Cossu, Barracca, Floris. Allenatore Bonomi.

Iglesias (4-4-2): Riccio, Di Stefano, Arzu, Abbruzzi, Mechetti (23’ st Cancilieri), Fidanza, Alvarenga, Frau, Salvi, E. Piras (23’ st Crivellaro), Capellino. In panchina Slavica, Pintus, A. Piras, Corrias, Tiddia, Mancini, Daga. Allenatore Murru

Arbitro : Sari di Alghero

Reti : pt 23’ Puddu; st 9’ Caggiu.

Note : ammoniti Todde, Mechetti, Fidanza, Catte, Salvi, Argiolas Recupero 2’ pt - 6’ st.

Nuoro. La Nuorese torna in testa alla classifica battendo l’Iglesias 2-0. Primi minuti di studio e al 4’ è Arzu che serve Piras colpo di testa alto sulla traversa. Buona idea di Todde al 5’, passaggio impreciso e rinvio ospite. Prova Capellino di destro al 6’ palla respinta in angolo. Dopo un minuto Caggiu scalda le mani di Riccio di sinistro. Incursione di Salvi in area al 16’, Dessolis fa buona guardia. Capitan Cocco prova al 18’ con una conclusione debole. Occasione per gli ospiti con Capellino al 20’: la palla sfugge a Mascia ma l’attaccante si fa anticipare da Carraro. Vantaggio Nuorese con un siluro da 30 metri di Puddu: al 23’ raccoglie una respinta e infila Riccio. Prova a recuperare l’Iglesias con Salvi ma Carraro lo anticipa e spazza. Si prosegue con un cross basso di Capellino e Dessolis mette in angolo. Ancora Puddu al 31’ prova il tiro al volo alto. Caggiu si fa avanti al 41’, ma perde l’attimo e la difesa allontana, sulla respinta Carraro prova il destro fuori dallo specchio. Un minuto dopo Salvi conclude a fil di palo.

Il secondo tempo

Nell’avvio della ripresa la Nuorese cerca il raddoppio per chiudere la gara con Caggiu poco dopo Cadau imbecca Todde che non arriva al tiro per un soffio. Raddoppio verdeazzurro al 9’: Manca serve Caggiu che mette a sedere il difensore e insacca alle spalle dell’incolpevole Riccio. L’Iglesias reagisce al 12’ con Capellino, il suo cross è preda di Mascia. Al 29’ Caggiu scende sulla fascia destra ma perde l’attimo per la stoccata e la difesa spazza via. Pericolo al 36’: Cadau imposta su Demurtas fermato fuori dall’area da un difensore. Al 43’ Mascia para a terra su Fidanza. Nei minuti finali tiro dalla distanza di Crivellaro. Mascia intercetta. Tentativo di Piredda nel recupero ma Riccio para senza problemi. Nuorese sempre più candidata al salto di categoria, prima in solitaria a due punti dal Tempio che sabato aveva battuto il Carbonia, prendendosi temporaneamente la vetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA