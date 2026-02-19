Nuorese-Comune, nuove tensioni 

Doveva essere un segnale atteso da settimane, anzi da mesi. Un atto concreto dopo le richieste formali e gli incontri annunciati. Invece, il verbale di consegna della sala del Terzo tempo dello stadio Frogheri si è trasformato in una beffa per la Nuorese. Ieri il presidente Gianni Pittorra è stato convocato dai tecnici del Comune per firmare il verbale di consegna della struttura, ma al momento della presa in carico gli operai erano al lavoro. Stavano iniziando a porre le nuove piastrelle. Un dettaglio che ha fatto esplodere la società. La dirigenza, contattata, ha scelto la linea della prudenza. «Stiamo ancora aspettando, oggi c’è stato un incontro per una consegna e la firma del verbale ma c’erano ancora degli operai. Attendiamo l’amministrazione che aveva promesso ma..», riferiscono il presidente Gianni Pittorra e la dirigente Emanuela Priori.

Un mese di attese

La vicenda affonda le radici oltre un mese fa, quando squadra e dirigenza erano andate in Comune per riconsegnare le chiavi. In quell’occasione il sindaco Emiliano Fenu aveva preso tempo, fissando un appuntamento a pochi giorni di distanza. A quell’incontro, però, ne sarebbe dovuto seguire un altro, mai concretizzato. Nel frattempo, la situazione logistica si è fatta sempre più complicata non solo nel Frogheri. Con la prima squadra in testa alla classifica e le recenti piogge, c’è ancora il campo di Città Giardino del settore giovanile off limits e i giovani atleti verdazzurri sono costretti un giorno ad andare a Orani, un altro a Bottidda.

La posizione del Comune

Al telefono l’assessora allo Sport Natascia Demurtas minimizza: «Non credo ci sia nulla di strano. Avevamo delle economie e stiamo investendo sul campo». Sull’incontro mancato con la società precisa: «Non ci siamo rincontrati, lo faremo a breve». Parole che non placano le tensioni, soprattutto alla luce della consegna formale di una sala ancora non pronta.

I dirigenti

Intanto il Comune ha riorganizzato le deleghe dirigenziali, spostando il responsabile del settore sport e cultura. Roberto Del Rio, lo stesso che aveva fornito «in nome della trasparenza» un resoconto tecnico su fondi e iter nella questione Nuorese, è stato trasferito agli Affari generali. La Cultura finisce a Maria Dettori; al segretario Vincenzo Zanzarella, lo Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA