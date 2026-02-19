VaiOnline
Il caso.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Nuorese-Comune, nuove tensioni 

Nella sala del Terzo tempo dello stadio Frogheri il cantiere è ancora aperto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva essere un segnale atteso da settimane, anzi da mesi. Un atto concreto dopo le richieste formali e gli incontri annunciati. Invece, il verbale di consegna della sala del Terzo tempo dello stadio Frogheri si è trasformato in una beffa per la Nuorese. Ieri il presidente Gianni Pittorra è stato convocato dai tecnici del Comune per firmare il verbale di consegna della struttura, ma al momento della presa in carico gli operai erano al lavoro. Stavano iniziando a porre le nuove piastrelle. Un dettaglio che ha fatto esplodere la società. La dirigenza, contattata, ha scelto la linea della prudenza. «Stiamo ancora aspettando, oggi c’è stato un incontro per una consegna e la firma del verbale ma c’erano ancora degli operai. Attendiamo l’amministrazione che aveva promesso ma..», riferiscono il presidente Gianni Pittorra e la dirigente Emanuela Priori.

Un mese di attese

La vicenda affonda le radici oltre un mese fa, quando squadra e dirigenza erano andate in Comune per riconsegnare le chiavi. In quell’occasione il sindaco Emiliano Fenu aveva preso tempo, fissando un appuntamento a pochi giorni di distanza. A quell’incontro, però, ne sarebbe dovuto seguire un altro, mai concretizzato. Nel frattempo, la situazione logistica si è fatta sempre più complicata non solo nel Frogheri. Con la prima squadra in testa alla classifica e le recenti piogge, c’è ancora il campo di Città Giardino del settore giovanile off limits e i giovani atleti verdazzurri sono costretti un giorno ad andare a Orani, un altro a Bottidda.

La posizione del Comune

Al telefono l’assessora allo Sport Natascia Demurtas minimizza: «Non credo ci sia nulla di strano. Avevamo delle economie e stiamo investendo sul campo». Sull’incontro mancato con la società precisa: «Non ci siamo rincontrati, lo faremo a breve». Parole che non placano le tensioni, soprattutto alla luce della consegna formale di una sala ancora non pronta.

I dirigenti

Intanto il Comune ha riorganizzato le deleghe dirigenziali, spostando il responsabile del settore sport e cultura. Roberto Del Rio, lo stesso che aveva fornito «in nome della trasparenza» un resoconto tecnico su fondi e iter nella questione Nuorese, è stato trasferito agli Affari generali. La Cultura finisce a Maria Dettori; al segretario Vincenzo Zanzarella, lo Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras