nuorese col minimo sforzo imbattuta a lanusei  

Lanusei 1

Nuorese 1

Lanusei (4-3-3) : Mastrangelo, Nicotera, Piroddi, Carboni, Loddo (40’ pt Musso); Paulis, Caredda, Meloni (35’ st Orellano); Bogliolo (29’ st Arangino), Orrù (43’ st Novach), Rako (47’ st Arras). In panchina G. Dessì, Bellu, Marci, Di Gennaro. Allenatore Masia.

Nuorese (4-3-3) : Scarcella (17’ pt Cocozza), Rantucho (29’ st Piriottu), Spina, Peana, Puddu; Giorgi (35’ st Loi), Nicol, Demurtas (47’ st Solinas); Cocco, Saura, Durantini (1’ st Di Nardo). In panchina Mastio, I. Dessì, Animobono, Nieddu. Allenatore Picconi.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 23’ Caredda; nella ripresa, 12’ Di Nardo.

Note : ammoniti Giorgi, Nicotera, Nicol, Musso, Loi; recupero 7’-6’; spettatori 300.

Lanusei. Finisce 1-1 il derby della via Ogliastra-Barbagia. Lanusei e Nuorese prendono un punto per parte. Al 13’ punizione di Loddo, Scarcella s’immola per deviare in angolo e tuffandosi s’imbatte contro il palo. Il numero 1 dà forfait. Entra Cocozza, che al 23’ subisce il gol di Caredda.

Al 7’ della ripresa Rako si divora il raddoppio. Un minuto dopo l’arbitro fischia un calcio di rigore per la Nuorese: Cocco lo calcia sul palo. Gli ospiti però pareggiano (12’) con Di Nardo.

