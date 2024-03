Nuorese beffata al 93’ 

Porto Torres 1

Nuorese 1

Porto Torres (4-4-2) : Falchi, Mognato (25’ st A. Sini), Puggioni,Silvas, Piredda, Sabino, Bernardini (43’ st Peana), Fois, Bombagi, Oggiano, Frongia (32’ st Bruno). In panchina Vassallo, Alberti, Borra, D. Sini, De Ambrosis, Occhetti. Allenatore Congiatta.

Nuorese (4-3-3) : Manfredi, Rivera, Puddu, Steri, Peana, Ramos, A. Demurtas (32’ st Pitirra),Kpama, Godalier (1’ st Medde), Passalenti (34’ st F. Ruggeri), Piredda (15’ st M. Ruggeri). In panchina S. Demurtas, Ruggiu, Bonfigli, Usai, Cocco. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : nel secondo tempo 21’ A. Demurtas, 48’ Silvas.

Note : ammoniti Puggioni, Silvas, Piredda, Bernardini. Recupero 5’ st. Spettatori 150.

Porto Torres. Il Porto Torres ci mette grinta, cuore e determinazione e impone il pareggio alla prima della classe. Al Comunale di piazza Cagliari finisce 1-1 contro la Nuorese. I rossoblù partono col piede giusto e al 4’ Bombagi di testa manda il pallone alto sopra la traversa. Alla mezz’ora sono ancora i padroni di casa a provarci, prima con Fois di testa e poi con Oggiano in diagonale.

Ripresa

I ragazzi di mister Congiatta non demordono. Gli ospiti provano a reagire con Medde che non trova la porta. Al 42’ è ancora Bombagi a offrire un assist a Piredda che con un colpo di testa manca l’occasione. Basta una distrazione difensiva e al 21’ la Nuorese passa in vantaggio al primo tiro in porta, con Demurtas che di testa batte Falchi . Il Porto Torres non si arrende e spinge sull’acceleratore. Nei minuti di recupero arriva così un pareggio che appare meritato. Abile nella circostanza Silvas che al 48’, pochi passi dalla rete, insacca.

