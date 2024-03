Nuorese avanti tutta 

Nuorese 3

Posada 0

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Rivera, Puddu, Pitirra, Peana, L. Manfredi, S. Demurtas, A. Demurtas (34’ st Medde), Ngoy (1’ st Piredda), Cocco, Usai. In panchina Ruggiu, Medde, Bonfigli, Piredda, M. Ruggeri, Godalier, Ramos, Passalenti, F. Ruggeri. Allenatore Prastaro.

Posada (4-4-2) : A. Deledda, Ferrante, Satta, N. Deledda (20’ st Bono), Duarte (23’ st Pani), F. Murgia, Zilli, Marongiu, Cadau (34’ st Cricchio), Sulas, M. Murgia. In panchina Mora, Ventroni, Brundu, Britez, Cricchio, Bono, Chiesa, Pani. Allenatore Farina.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : st 2’ A. Demurtas, 19’ Piredda, 27’ Cocco.

Note : ammoniti F. Murgia, Satta; recupero 4’ pt-1’ st; spettatori 500.

Nuoro. La Nuorese soffre nel primo tempo contro un ottimo Posada ma nella ripresa dilaga e incamera i 3 punti confermandosi in vetta.

Occasione per gli ospiti al 14’ su punizione di N. Deledda agguantata da E. Manfredi. Ci prova Usai al 18’ ma l’arbitro fischia un fallo sul portiere. Iniziativa di F. Murgia al 25’, ma si alza la bandierina dell’assistente. Al 32’ M. Murgia cerca l’iniziativa personale, salta due avversari ma si allunga troppo la palla. Ancora M. Murgia su punizione al 43’ serve F. Murgia, stop e volée da manuale ma l’arbitro interrompe per fuorigioco. Incursione di F. Murgia in area al 45’ ma il cross è impreciso. Galoppata sulla fascia di Puddu al 47’ ma il cross è intercettato dagli avversari e rinviato.

La Nuorese si sblocca nella ripresa con A. Demurtas al 2’: il suo tiro scuote la traversa e rimbalza oltre la linea di porta. Reazione del Posada dopo un minuto ma il batti e ribatti in area non produce pericoli. Insistono i verdeazzurri con Usai che al 5’ sfiora il palo. Punizione di Cocco al 18’ fuori dallo specchio. Al 19’ il raddoppio con un’incornata di Piredda. Chiude la gara Cocco con un sinistro sottoporta al 27’. Usai approfitta di un errore ospite al 32’ ma il tiro è parato di piede da A. Deledda. Un minuto dopo Piredda cerca la doppietta personale ma Satta lo anticipa al momento del tiro e allontana. Posada ancora avanti con F. Murgia al 38’, il tiro dalla distanza è troppo debole per impensierire E. Manfredi.

