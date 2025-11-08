Nuorese al comando per una notte 

Nuorese 1

Atletico Uri 0

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Puddu (12’ st Floris), Catte, Carraro, Dessolis, Tanda, Todde (3’ st Pilu), Cadau, Caggiu (34’ st Argiolas), Cocco (45’ st Piredda), Manca (39’ st Cossu). In panchina Ruggiu, Demurtas, Pitirra, Filia, Cossu. Allenatore Bonomi.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot, G. Piga, Canavessio, Dore, C. Piga (25’ st Basciu), F. Piga (23’ st Arnaudo) Leomanni (1’ st Lintas), Campana, Scanu, Ricci. In panchina Atzeni, Iacob, Lambroni, Lubrano, Monti, Marcomini. Allenatore Paba.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : st 15’ Caggiu.

Note : ammoniti Dore, Scanu, Pinna (vice all.), Argiolas.

Nuoro. La Nuorese con l’Atletico Uri torna alla vittoria e per una notte torna in testa alla classifica di Eccellenza (18 punti). Gara sofferta e con poche occasioni da entrambe le parti. Prima occasione al 9’ con Puddu dalla distanza: alto. Al 14’ risponde F. Piga, sul portiere. Cadau cerca il gol al 16’, di poco fuori, e al 22’, destro deviato in angolo. Al 25’ numero di Ricci con stop e volée di destro ribattuta, al 26’ ci riprova ma si allunga la palla. La Nuorese affonda al 30’ con Catte ma il destro sotto porta è debole. Al 36’ ci prova Caggiu ma Cherchi para. Al 41’ pericolo per i verdeazzurri ma il portiere Mascia anticipa Campana.

Il gol partita arriva al 15’ della ripresa con Caggiu, che si invola sulla fascia e batte Cherchi. L’Uri prova a pareggiare con Ricci al 27’ e Arnaudo al 40’ e al 41’ ma sempre con poca precisione e senza impensierire Mascia.

