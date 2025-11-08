VaiOnline
Eccellenza.
09 novembre 2025 alle 00:27

Nuorese al comando per una notte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuorese 1

Atletico Uri 0

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Puddu (12’ st Floris), Catte, Carraro, Dessolis, Tanda, Todde (3’ st Pilu), Cadau, Caggiu (34’ st Argiolas), Cocco (45’ st Piredda), Manca (39’ st Cossu). In panchina Ruggiu, Demurtas, Pitirra, Filia, Cossu. Allenatore Bonomi.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot, G. Piga, Canavessio, Dore, C. Piga (25’ st Basciu), F. Piga (23’ st Arnaudo) Leomanni (1’ st Lintas), Campana, Scanu, Ricci. In panchina Atzeni, Iacob, Lambroni, Lubrano, Monti, Marcomini. Allenatore Paba.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : st 15’ Caggiu.

Note : ammoniti Dore, Scanu, Pinna (vice all.), Argiolas.

Nuoro. La Nuorese con l’Atletico Uri torna alla vittoria e per una notte torna in testa alla classifica di Eccellenza (18 punti). Gara sofferta e con poche occasioni da entrambe le parti. Prima occasione al 9’ con Puddu dalla distanza: alto. Al 14’ risponde F. Piga, sul portiere. Cadau cerca il gol al 16’, di poco fuori, e al 22’, destro deviato in angolo. Al 25’ numero di Ricci con stop e volée di destro ribattuta, al 26’ ci riprova ma si allunga la palla. La Nuorese affonda al 30’ con Catte ma il destro sotto porta è debole. Al 36’ ci prova Caggiu ma Cherchi para. Al 41’ pericolo per i verdeazzurri ma il portiere Mascia anticipa Campana.

Il gol partita arriva al 15’ della ripresa con Caggiu, che si invola sulla fascia e batte Cherchi. L’Uri prova a pareggiare con Ricci al 27’ e Arnaudo al 40’ e al 41’ ma sempre con poca precisione e senza impensierire Mascia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 