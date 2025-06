Nuorese, 8 mesi di stop al presidente Pittorra 

Dopo i 45 giorni di inibizione inflitti lo scorso marzo, arriva un secondo provvedimento sportivo a carico di Gianni Pittorra, presidente della Nuorese. Identica la contestazione, cioè l’aver depositato un contratto che si presume «difforme» da quello sottoscritto dal dipendente (tre mesi fa si parlava di un giocatore, oggi di un allenatore), diversa la punizione: stavolta il Tribunale federale territoriale ha fermato per 8 mesi il massimo dirigente e sanzionato con 1.200 euro per «responsabilità oggettiva» la società.

La decisione è arrivata ieri sera ed è appellabile, ma prima di compiere questo passo il massimo dirigente e il suo avvocato Gabriele Costa attenderanno che siano depositate le motivazioni per capire in che termini e se presentare ricorso. Non una buona notizia per Pittorra, che al momento è impossibilitato ad agire per conto del club (in pieno calcio mercato, quando al via della nuova stagione mancano pochi mesi) sino a febbraio.

La vicenda riguarda l’accordo economico stipulato nell’estate del 2023 con l’allenatore Luca Rusani. Il club allora era in Promozione. In base alla contestazione della Procura federale, arrivata dopo la segnalazione dello stesso tecnico e in seguito a ulteriori approfondimenti investigativi, l’accordo professionale depositato nelle sedi ufficiali divergerebbe, nella cifra concordata quale stipendio annuale, da quello firmato dal mister. In sostanza, secondo le accuse, il tecnico avrebbe ricevuto meno di quanto assicurato e attestato dal contratto. «La Nuorese per capirci non mi ha corrisposto quanto dovuto», aveva detto Rusani nel febbraio del 2024. «Ho verificato, ha ricevuto tutto ciò che doveva come da contratto depositato», la secca replica di Pittorra. Qui sta il punto: le due cifre (quella del documento depositato e quella del documento visto dall’allenatore) sarebbero differenti.

Il problema era esploso un mese dopo l’esonero dell’allora tecnico, deciso dalla società per quanto accaduto nel dicembre 2023. A ridosso di Natale all’esterno degli spogliatoi del Frogheri il vice allenatore Nicola Ruggeri aveva esploso alcuni petardi e dato una pistola scacciacani con il tappo rosso a Rusani, che a sua volta aveva fatto esplodere lo stesso tipo di petardi e puntato per scherzo quella finta arma contro un giocatore. Pittorra aveva esonerato entrambi (i due tecnici sono stati squalificati di recente per 5 mesi). Rusani si era rivolto al Tribunale e aveva parlato anche del contratto.

La squalifica di 45 giorni inflitta lo scorso marzo al presidente si riferisce a un caso simile: il contratto «difforme» da quello «sottoscritto» nel 2023 dal giocatore Josè Tadeu Moro Junior, attaccante brasiliano oggi 39enne. (an. m.)

