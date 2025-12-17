Nunzio Caponio e lo “Stato Intermedio” 

Un viaggio tragicomico, visionario e rituale attraverso il momento in cui la vita finisce e la coscienza si apre. Un’opera originale ispirata dal Libro tibetano dei morti (Titolo originale: “Bardo Tödröl Chenmo” – “Suprema Liberazione attraverso l’Ascolto nello stato intermedio”) che unisce ironia, visione, ritualità e multimedialità, ponendo lo spettatore davanti alla domanda più antica e rimossa: cosa accade nel momento in cui la nostra vita finisce? “Stato Intermedio” è il nuovo spettacolo, oggi alle 20.30 in prima nazionale al Civico di Sinnai, di Nunzio Caponio prodotto dalla Compagnia B.

La trama

Il protagonista, un artista mancato, scopre improvvisamente di essere morto mentre guarda la televisione sul divano di casa. Il suo corpo non risponde più, ma la coscienza continua a muoversi. Inizia così un percorso tragicomico attraverso un aldilà popolato da spiriti, rimpianti, sogni mai realizzati, memorie distorte, desideri erotici e creature arcaiche: da un napoletano psicopompo a un consulente post-mortem che richiama l’eco dell’implacabile Yama.

Il progetto

Il viaggio attraversa paesaggi interiori ispirati al Libro tibetano dei morti. Lo spettacolo non rappresenta l’oltretomba: lo evoca. È un passaggio, un chiarore, un cortocircuito fra memoria e desiderio, fra ciò che abbiamo scelto e ciò che abbiamo lasciato incompiuto. Sul palco, un grande schermo agisce come “specchio della coscienza”: non illustra, ma suggerisce. Visioni, immagini, paesaggi instabili e metamorfosi digitali emergono come frammenti dell’illusione, distorsioni sottili, tentazioni e stati mentali del protagonista. Il linguaggio scenico si ispira ai teatri giapponesi Nō, Kabuki e Kyōgen, fondendo la dimensione rituale del primo, l’energia scenica del secondo e la comicità essenziale del terzo in una forma ibrida contemporanea. A questa matrice si intreccia una ricerca attoriale che rielabora gesto, presenza e voce in uno stile sperimentale.

L’artista

In questo spazio sospeso, Nunzio Caponio interpreta lo shite: lo spirito che attraversa, si manifesta e racconta il proprio viaggio nello Stato Intermedio. Accanto a lui, Gerardo Ferrara incarna l’hayashi: la forza sonora del teatro Nō. È presenza rituale, vocale e musicale che sostiene l’azione dello spirito, tessendo dal vivo un paesaggio sonoro fatto di canti, respiri e vibrazioni che richiamano la tradizione mediterranea.

