Numerose irregolarità a bordo,  la nave resta bloccata in porto 

La guardia costiera nel porto di Oristano ha controllato e sottoposto a fermo amministrativo una nave cargo battente bandiera “Bahamas” in sosta nel porto industriale per operazioni commerciali. Diverse le irregolarità riscontrate come la gestione delle procedure di emergenza e le scialuppe di salvataggio. La nave non potrà ripartire fino a quando non saranno sanate le irregolarità.

L’ispezione effettuata a bordo del natante si aggiunge alle numerose ispezioni eseguite nel 2023 dal nucleo “Port state control” della Capitaneria di porto di Oristano culminate con il fermo amministrativo di 16 navi pari al 50 per cento di quelle ispezionate.

