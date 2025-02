Numerologia, cabala e arte: il seminario 

Un viaggio introspettivo alla ricerca di sé. Sabato 22 febbraio, al Giardino di Casa Piga a Quartucciu, arriva la presentazione di un singolare corso dedicato agli appassionati di numerologia e mappa dei talenti.

Sotto la guida di Rita Lecca, docente di medicina dell’essere, si parlerà dell’arte terapia descritta dallo scrittore franco-cileno Alejandro Jodorowsky, di albero genealogico e memorie familiari, e si faranno dei cenni anche su cabala e lettere ebraiche. «Un percorso interattivo e profondo, che accompagnerà passo dopo passo alla scoperta di sé stessi, esplorando il potenziale della propria vita e illuminando il cammino della propria crescita personale», spiegano gli organizzatori. Appuntamento in via delle More 44, località Sant’Isidoro. L’evento avrà un numero limitato di posti. Per prenotare chiamare il numero 347 7338427. Iscrizioni in scadenza mercoledì.

