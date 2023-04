Numero dei pazenti e medici di base,  scoppia la polemica  

Non si placa la polemica sulla riduzione del numero di pazienti che occupano oltre il millesimo posto negli elenchi dei sanitari ancora impegnati nel percorso di formazione in medicina di base. Sulla questione, particolarmente calda nell'ambito che comprende Solarussa e Zerfaliu, interviene l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri: «I professionisti a fronte di un decurtamento di pazienti da parte della Asl competente, si sono trovati in una situazione di forte disagio dovuto alle aggressioni, per il momento fortunatamente solo verbali, da parte dei pazienti utenti che hanno scaricato rabbia e livore sui medici, come se tale decisione fosse stata di loro iniziativa» si legge in una nota. L’Ordine ricorda che, sebbene l’intervento dell’Azienda sanitaria sia previsto dalla legislazione nazionale «occorre dare un’informazione esplicativa e chiara ai cittadini utenti, ai sindaci e agli stessi medici affinché siano resi consapevoli delle condizioni indispensabili per poter rendere operativa l'assistenza sanitaria in sicurezza e serenità».

Intanto, non si ferma il Comitato per il diritto alla salute. Venerdì 5 maggio, nell’aula del Comune, è in programma il convegno “La salute non si vende, la sanità pubblica si difende”. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è fissato alle 18. ( m.g. )

