«Numero comunale, sì alla “doppia guida” e servizio in sharing» 

Che la situazione sia critica e cronica non lo nascondono. «È così», dice Giovanni Frongia, delegato regionale di Casartigiani, uno dei sindacati di categoria più rappresentativi nell’Isola. «Il problema è legato alla stagione turistica», aggiunge. Le soluzioni, però, ci sono. «Il Comune potrebbe attivare il numero comunale», per prenotare una corsa; «questo darebbe risposte al problema perché consentirebbe ai taxi che non fanno parte di una delle cooperative presenti in città», in tutto sono 25, «di essere “visibili” come gli altri». Tradotto: quando si chiama un taxi si passa attraverso le due coop che gestiscono complessivamente 85 auto mentre gli altri 25 bisogna avare la fortuna di trovarli nelle postazioni riservate. Il numero comunale risolverebbe questo problema. E poi: «Non diciamo no all’aumento delle licenze, ma solo se queste sono il risultato di una programmazione». Cioè, non licenze aumentate “a pioggia”. «Magari potrebbero essere stagionali», dice ancora Frongia. Che aggiunge: «Discutiamo anche della “doppia guida”», che consente allo stesso taxi di lavorare su più turni, «e una proposta è il taxi sharing», che altre città hanno già adottato. «Il problema, comunque, è nazionale», conclude. E mercoledì ci sarà un tavolo a Roma col ministro Salvini: per la Sardegna è stato inviato Frongia. ( ma. mad. )

