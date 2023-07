Numero chiuso, polemiche aperte 

Le polemiche non si placano. D’altronde, alla fatidica data del primo agosto manca davvero poco. Così, l’ordinanza con cui la sindaca di Dorgali, Angela Testone, intende istituire il numero chiuso nella spiaggia di Cala Luna continua ad animare le discussioni. Da Cala Gonone a Baunei. «A breve sentirò l’assessore regionale degli Enti locali, al quale chiederò di intervenire», ribadisce Stefano Monni, sindaco del paese ogliastrino, spazientito per la fuga in avanti della collega. A Dorgali il gruppo consiliare di opposizione attacca: «La salvaguardia di Cala Luna sta a cuore a tutti, ma non è possibile pensare di imporre un’ordinanza in piena stagione turistica senza un piano di regolamentazione. Quella della sindaca Testone è pura propaganda».

Scelta ponderata

Da tempo Angela Testone aveva in mente di istituire il numero chiuso nella famosa spiaggia della costa orientale. «Non si può permettere che quel gioiello vada perduto o rovinato. È un simbolo della Sardegna», ripete come un mantra la prima cittadina.

Gli operatori

A Cala Gonone, però, il malumore serpeggia, soprattutto per un provvedimento che potrebbe arrivare da un momento all’altro e nel cuore di una stagione turistica fin qui sottotono, per molteplici ragioni. «Ben vengano le discussioni aperte, quelle che coinvolgono tutte le parti e le autorità competenti - dice Rosa Patteri, noleggiatrice di gommoni -. Ahimè, però, con rammarico devo ricordare alla prima cittadina che queste sono le settimane di lavoro più importanti della stagione per noi operatori, e viene a mancare il tempo per affrontare in maniera serena, come sarebbe necessario vista l’importanza dell’argomento, una discussione dignitosa che veda presenti anche i nostri vicini, gli operatori del sud (Santa Maria Navarrese e Arbatax) e quelli del nord (Orosei e La Caletta)».

L’opposizione

Elena Fancello, Maria Lucia Cossu, Marco Mura, Giovanni Patteri e Gabriele Sotgia non hanno gradito la decisione della sindaca. «Siamo convinti che il numero chiuso a Cala Luna sia necessario. Ma non si può arrivare al primo agosto con un’ordinanza che, di punto in bianco, riduce drasticamente il lavoro delle imprese che programmano investimenti e assunzioni. Sarebbe stato più utile, invece, portare avanti il discorso dell’Area marina protetta, abbandonato da questa amministrazione».

