Numero chiuso confermato  a Brandinchi 

Dal 15 giugno riparte il numero chiuso a Cala Brandinchi e Lu Impostu. Il Comune conferma il contingentamento degli ingressi sulle due spiagge e potenzia i servizi per garantire maggiore inclusività e sicurezza. Gli accessi ai litorali, prenotabili con le stesse modalità e tariffe del 2022, sono stati migliorati con nuove passerelle e l’utilizzo di sedie job per le persone con disabilità, alle quali sarà dedicato un servizio di assistenza e accompagnamento. Una postazione di primo soccorso verrà allestita a Cala Brandinchi, dove ci sarà anche un parcheggio comunale da 200 posti, nell’ingresso nord, e dove saranno presenti docce e bagni pubblici, così come nell’area sud dell’arenile e nella vicina Lu Impostu. «Quella che nel 2022 era considerata una sperimentazione pioneristica, oggi è diventata una certezza di buona pratica di gestione dei litorali», si legge in una nota del Comune. L’estate scorsa hanno avuto accesso alle due spiagge oltre 322.000 persone.(sh.l.)

