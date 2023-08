Numero chiuso: a Tuerredda già alle 9 non c’è più posto 

Inviato

Teulada. Non è una spiaggia per dormiglioni: in questi giorni di agosto alle 9 (9,30 massimo) la quota 1.100 è raggiunta. Per la precisione: i 371 lettini dei due stabilimenti (Poseidon e Tropico Mediterraneo) sono tutti prenotati mentre le 729 persone ammesse a stendere il loro asciugamano e piantare i loro ombrelloni nella candida sabbia di Tuerredda sono già tutte in posizione. Per la spiaggia libera non si accettano prenotazioni: chi prima arriva meglio alloggia. Fino, appunto, a esaurimento posti. Per stare in prima fila, a cinque metri dalla risacca cristallina, è necessario arrivare in anticipo: i parcheggi alle 8, quando le auto dei più mattinieri sono in fila già da mezz’ora. Arrivare alle 8,45, ieri, significava doversi accontentare di una terza-quarta fila.

Dati in tempo reale

La spiaggia è piena. Tutti la vogliono, tutti la cercano ma è a numero chiuso. Per metterci piede è essenziale tenere sott’occhio il sito web tuerredda.spacli.it, che riceve i dati caricati dagli smartphone degli addetti all’infopoint e indica in tempo reale i posti disponibili.Ieri il tetto massimo fissato dal Consiglio comunale tre anni fa (la prima estate col Covid, quando il tema era il distanziamento) è stato raggiunto poco dopo le 9. A quel punto, gli agenti della polizia locale che ogni mattina, d’estate, presidiano l’incrocio sulla Provinciale 71 smettono di far “scendere” le auto dei non prenotati nello stradello che porta al parcheggio più vicino alla spiaggia: «In spiaggia non ci sono più posti. Le consigliamo di ripassare nel pomeriggio», la formula di rito. La delusione, sui volti dei turisti, è palese. I vigili non fermano chi, avendo lasciato l’auto in uno dei due parcheggi più lontani (quelli cui si accede dalla Provinciale, uno comunale e uno privato), arriva a piedi. Ci pensano, poco più giù, all'ingresso della spiaggia, gli addetti della coop La Locomotiva, che gestisce l’infopoint: la catenella viene sganciata davanti a chi ha una prenotazione in uno degli stabilimenti (occorre fornire nome e cognome), gli altri sono invitati ad attendere. Ogni tanto, raccontano, qualcuno si arrabbia: «Ma succedeva soprattutto prima che gli addetti ai parcheggi iniziassero, correttamente, a segnalare a chi arriva tardi che i posti in spiaggia erano tutti occupati», spiegano i ragazzi che si occupano del servizio.

Effettivamente non è divertente pagare il parcheggio (10 euro per la giornata intera nel più caro, 8 nel più economico) e poi affrontare un’attesa che, con la spiaggia già sold out , può prolungarsi fino all’ora di pranzo, quando una minima parte dei bagnanti lascia l’arenile consentendo il ricambio. Sfugge ai calcoli l’afflusso dal mare: da metà mattina diversi gommoni si avvicinano a riva tramite la corsia di lancio e scaricano bagnanti, non tutti diretti a uno stabilimento. Dalle 16, in compenso, comincia il deflusso. Ieri, alle 17, il contatore online indicava 44 posti liberi.

Restrizione promossa

La regola del numero chiuso a Tuerredda quest’anno è entrata in vigore dall’11 giugno e lo resterà fino al 30 settembre. Vale dalle 8 alle 18. A luglio, ai fatidici 1.100 si arrivava verso le 10 ma con agosto il gioco si è fatto più duro. Chi ieri è riuscito a entrare si dice contento. Per Virginia, torinese, in prima fila con il compagno, il numero chiuso (di cui sapevano già, tramite internet) è una garanzia: «Si sta bene». Alessandra e Paola, di Sinnai, sono con i mariti: «Veniamo una volta all’anno. La levataccia? Vale la pena». Elena, di Bologna: «Spiaggia bellissima, esperienza da ripetere; magari in bassa stagione». Federico e Claudia, di Milano, suggeriscono che «si potrebbe abbassare ulteriormente il numero per stare meno accalcati e magari fare come in altre spiagge sarde, dove si prenota tramite app». La spiaggia, aggiungono, «è molto curata». Bruno Marongiu del “Tropico Mediterraneo” non vuole rilasciare interviste ma a taccuino chiuso, tutto sommato, promuove il numero chiuso. Idem Mattia Mossa del “Poseidon”: «Anche se in linea di massima penso che l’educazione serva più di limiti e divieti. Fino a qualche settimana fa ogni tanto capitava in spiaggia la comitiva che piazzava un grande gazebo occupando un sacco di spazio a discapito degli altri».

