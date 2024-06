Numero chiuso a Su Barone 

A Orosei novità in vista per le tre spiagge a numero chiuso, Sa Curcurica, Su Barone e Bidderosa con la variante al Pul (Piano utilizzo dei litorali) e il bando per la gestione in dirittura di arrivo. I cambiamenti principali riguardano la realizzazione di ampi parcheggi all’ingresso e la riduzione dell’accesso ai veicoli motorizzati.

Posti disponibili

A Su Barone si prevede un’area sosta di circa 10 mila metri quadrati che verrà realizzata in prossimità del ponte di accesso a nord. Il numero di auto ammesse scenderà a 180 al giorno (prima erano 800). A disposizione una navetta per il trasporto dei bagnanti all’interno dell’oasi, con un sistema simile a quello collaudato di Bidderosa. Anche quest’ultima sarà dotata di un parcheggio molto ampio esterno, per oltre 400 posti auto e 60 per motocicli.

Le disposizioni

Si tratta di variazioni necessarie e non più rimandabili: esaurite le possibilità di prorogare lo status quo, l’amministrazione deve adeguarsi alle disposizioni del prefetto di Nuoro del 2019 e dell’assessorato regionale all’Ambiente sulla prevenzione dei rischi legati agli incendi boschivi. La progettazione è molto complessa se si considerano tutte le esigenze, soprattutto per quanto riguarda Su Barone: i rischi di protezione civile, la tutela degli habitat, l’alta frequentazione, le molte attività presenti.

La sindaca

«In concerto con gli organi preposti siamo riusciti a sviluppare una soluzione di compromesso - spiega la sindaca Elisa Farris - l’alternativa sarebbe stata la totale interdizione alle auto, ma sappiamo bene quanto questa pineta sia cara a noi e ai visitatori. Ci siamo impegnati al massimo affinché si possa continuare a fruirne, senza però mettere a repentaglio la sicurezza e la tutela ambientale». Con l’iter progettuale in via di conclusione e i contratti con le cooperative preposte alla gestione scaduti già nel 2019, ad aprile è stato aperto un nuovo bando e sono in corso le valutazioni dei vari soggetti in gara per l’assegnazione. Si occuperanno dei servizi di pulizia e gestione dei bagni pubblici, dell’allestimento delle aree di sosta e del salvamento a mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA